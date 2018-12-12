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12 декабря 2018 года 11:45

Рынок акций РФ утром продолжил снижение во главе с "Газпромом" из-за геополитики

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома" из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток-2", хотя внешние площадки подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2480 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2378,31 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1127,34 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 66,47 рубля (+0,12 рубля).

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток-2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток-2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%, до 46,115 рубля).

Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на внеочередном собрании одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2018 года в размере 2,114 руб. на акцию, сообщила компания. По итогам второго квартала 2018 года дивиденды составили 1,589 руб. на акцию.

Подросли бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Индексы в США накануне завершили торги смешанной динамикой, рост сдерживался снижением акций банков и страховых компаний. Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем" и анонсировал "важные объявления".

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивенен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и было представлено правительству США для рассмотрения в ближайшие дни.

Тем временем, в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Д.Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley предупредили о предстоящем ухудшении ситуации в банковской отрасли США, в том числе из-за замедления роста кредитования и более плавного повышения процентных ставок Федрезерва.

В среду выросла фондовая Азия (Япония прибавила 2,2%, Китай - 0,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Нефть в среду замедлила темпы роста, подогретого ранее данными о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,56 за баррель (+0,6% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $51,96 за баррель (+0,6% и +1,3% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Д.Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом.

Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Д.Трампа и Конгресса - если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт также отмечает, что в среду интерес к риску на фондовых площадках мира возвращается на позитивных комментариях Д.Трампа по поводу прогресса в торговых переговорах с Пекином. Также президент США назвал глупостью намерение Федрезерва повысить ставку на следующей неделе, тем самым подогрев спрос на рисковые активы и надавив на доллар.

В Европе в свете растущих политических рисков рассчитывать на полноценное ралли вряд ли стоит. Итальянцы продолжают упрямствовать и не хотят сильно снижать целевой уровень дефицита бюджета, во Франции разгорается полноценный политический кризис, а напряженная обстановка в Британии только усугубляет общую картину.

Российские индексы на старте торгов пытались подрасти, но вскоре ушли в "минус" на фоне отсутствия предлогов для укрепления. Нефть торгуется с очень скромным восходящим уклоном, которого явно недостаточно, чтобы вдохновить российских инвесторов на покупки. Доллар продолжает топтаться над уровнем 66 руб./$1, испытывая дефицит направленного импульса из-за неопределенности на рынке нефти и неоднозначных настроений на Forex.

Ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США. По прогнозам, в ноябре рост потребительских цен замедлился с 0,3% до 0% в месячном эквиваленте. В этом случае ожидания рынков относительно повышения ставок ФРС продолжат снижаться и ударят по доллару. При этом ожидания ужесточения политики на следующей неделе остаются высокими, считает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в Европе нарастают риски ухудшения ситуации. К текущим проблемам с бюджетом в Италии в следующем году может добавиться и Франция. Меры поддержи населения, которые анонсировал президент Э.Макрон, могут привести к увеличению бюджетного дефицита. После неудавшейся встречи премьер-министра Великобритании Т.Мэй и канцлера Германии А.Меркель Британия стала ближе к выходу из ЕС по "жесткому сценарию", отмечает аналитик.

На российском рынке сохраняются пессимистичные настроения, связанные с принятой резолюцией Палатой представителей Конгресса США о противодействии проекту "Северный поток-2", которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Из важных событий дня стоит отметить "День аналитика" Сбербанка (MOEX: SBER).

Как отмечает ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев, Brent второй день подряд остается вблизи $60 за баррель. Вялую динамику можно объяснить неопределенностью, связанной с последствиями соглашения производителей нефти по сокращению добычи, а также опасениями относительно возможного замедления спроса на нефть на фоне более слабых темпов роста мировой экономики.

Локальную поддержку нефти оказали новости из Ливии, где было объявлено о форс-мажорных обстоятельствах в отношении экспорта с месторождения аш-Шарара после нападения на объект боевиков. Данный инцидент уже привел к недопоставкам около 400 тыс. баррелей ливийской нефти, поскольку добыча на крупнейшем ливийском месторождении нефти была прервана.

Участники рынка еще не в полной мере отработали фундаментальный позитив в виде решения ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн б/с. Несмотря на то, что указанного сокращения может быть недостаточно для разрешения проблемы избыточного предложения, все же это первый реальный шаг за долгое время, призванный восстановить баланс на рынке углеводородов. Дополнительную поддержку ценам на нефть может оказать и отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти в стране (18:30 МСК). Учитывая, что накануне резкое снижение запасов зафиксировал Американский институт нефть, есть высокая вероятность увидеть похожую динамику и от EIA. При реализации данного сценария нефть марки Brent получит повод для продолжения роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,7%), ГДР "Лента" (-2,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), GDR Rus Agro (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+38,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,1%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+3,8%, до 609 руб.).

Дочерняя компания оператора - ООО "Мегафон Финанс" - конвертировала принадлежащие ей GDR в обыкновенные акции компании и стала владельцем 78,84% "Мегафона", затем в соответствии с законодательством направила предложение о выкупе акций у миноритариев на рассмотрение в ЦБ. Поручительство на сумму до 90 млрд рублей в рамках оферты миноритариям "Мегафон Финансу" предоставил Газпромбанк (MOEX: GZPR), говорится в сообщении "Мегафона".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,246 млрд рублей (из них 2,292 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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