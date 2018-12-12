Краткосрочными ориентирами по паре EUR/USD выступят отметки 1,13-1,138 - "Нордеа Банк"

Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций “американца” выступили данные по ценам производителей, которые превзошли прогнозные ожидания. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по инфляции в США (16:30 мск). Рынок ожидает, что базовая инфляция по итогам ноября может незначительно подрасти – до 2,2% г/г (после 2,1% в октябре). В этом случае доллар США продолжит укрепляться и приблизится к отметке 1,13. Однако мы не исключаем, что рынок может на этот раз ошибиться, и инфляция не вырастет. При данном варианте, напротив, давление на доллар возрастет. В любом случае рыночные игроки предпочтут сохранять большую осторожность в преддверии заседаний ЕЦБ (13/12) и ФРС (19/12). На этом фоне краткосрочными ориентирами по паре EUR/USD выступят отметки 1,13-1,138.