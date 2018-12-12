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Главная / Мнения аналитиков / ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД - Росбанк
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12 декабря 2018 года 11:09
ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД - Росбанк
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким, учитывая отсутствие агрессивных покупателей в сегменте накануне очередного заседания ЦБ РФ. При этом не исключено, что сегодня аукционы будут пользоваться спросом со стороны "якорных" инвесторов. Наибольшее внимание во вчерашнем релизе Минфина касательно первичных аукционов привлек пассаж относительно того, что со следующей недели ведомство будет на ежемесячной основе предлагать ОФЗ-ИН (номинал индексируется на инфляцию). По нашему мнению, на сегодняшний день ценообразование ОФЗ-ПД все еще выглядят интереснее, чем ОФЗ-ИН. К примеру, 5-летние ОФЗ-ИН 52001 будут выглядеть привлекательнее ОФЗ-ПД 26215 аналогичной срочности, прежде всего, для тех инвесторов, которые ожидают среднюю инфляцию за срок жизни инфляционной бумаги выше 5% (breakeven inflation). С другой стороны, в условиях разгона ИПЦ, который продолжится в ближайшие месяцы, вполне логично предположить, что ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД", - отмечают аналитики Росбанка.
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12 декабря 2018 года 16:01
Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой... читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:45
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слегка ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне слабых результатов размещения ОФЗ Минфином РФ. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 14:02
Наиболее вероятен сценарий смещения торгового диапазона в район 67 - 68 рублей за доллар к концу декабря - "Аналитика Онлайн"
Чем ближе пятница и заседание Банка России по денежно-кредитной политике, тем больше разговоров среди участников рынка о том, что ЦБ во второй раз в этом году пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25%, подчеркивает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:00
В последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции - ИК "Велес Капитал"
"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
оллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:49
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:45
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома" из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток-2", хотя внешние площадки подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2480 пунктов. читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:31
"Краткосрочно неопределенность относительно действий ЦБ вкупе с достаточным количеством предстоящих событий на внешних рынках способны удерживать рубль вблизи текущих отметок. Однако в перспективе ближайших месяцев по-прежнему не исключаем вероятности умеренного укрепления рубля. Безусловно,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:48
Налоговый период окажет поддержку рублю и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США - Росбанк
"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:40
"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:23
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков. читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
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