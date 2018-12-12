Налоговый период окажет поддержку рублю и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США - Росбанк

"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики национальной валюты служит высокий профицит счета текущих операций. По данным Банка России, в ноябре показатель увеличился на $16,4 млрд, достигнув $104,3 млрд с начала года и вернувшись к отметкам 2011 года, когда цены на нефть находились выше $100/барр. Поддержку текущему счету оказывают нарастающие объемы экспорта энергоресурсов, а также снижение объемов импорта, которые уже с августа регистрируют отрицательные темпы прироста. Одновременно с этим ускорился и отток частного капитала на $16,3 млрд (до $58,5 млрд) с начала года, отражая сезонное погашение внешних обязательств, а также размещение экспортной выручки на валютных депозитах. Возобновление интервенций с января 2019 года ухудшит сложившуюся картину на рынке валютной ликвидности за счет дополнительного "оттока" ок. $15 млрд в 1к'19 в рамках бюджетного правила. Однако в условиях сезонно высоких ожиданий профицита в 1к'19 (SGe: $42 млрд) и умеренного оттока частного капитала эффект на рубль не должен быть сильно заметен. Следующая неделя будет ознаменована налоговым периодом, который по инерции окажет поддержку курсу рубля до конца года и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США", - комментируют ситуацию в Росбанке.