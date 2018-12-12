Нефть начинает получать позитивные сигналы - "Открытие Брокер"

"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что на рынке ждут сокращения запасов на 2,8 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 1,3 млн баррелей. Оптимизм по поводу идущих переговоров США и Китая вместе с форс-мажором по части поставок из Ливии также поддерживают нефтяных "быков". Между тем американский Минэнерго ожидает, что в 2019 году добыча нефти в США составит в среднем 12,06 млн баррелей", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.