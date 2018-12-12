Сегодня индекс МосБиржи способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту - Промсвязьбанк

"На российский рынок может оказать давление ситуация, связанная с принятой резолюцией Палатой представителей Конгресса США о противодействии проекту Северный поток-2, которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Поддержать рынок может рост котировок нефти, которые пытаются приблизиться к отметке в 61 долл./барр. Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту", - указывает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.