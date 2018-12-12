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12 декабря 2018 года 09:31
Фондовые индексы будут расти - Инвестиционная палата
"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне подходящим для роста основных российских фондовых индексов. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и укрепление цен на энергоносители и металлы способствуют попыткам роста с целями 2412 и 2424 пункта по МосБирже и 1139 и 1145 пунктов по РТС. Сегодня внимания инвесторов заслуживают заседания ЕЦБ и Центрального банка Швейцарии, а также заседание совета директоров "Распадской", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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Компании упоминаемые в новости: Распадская
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12 декабря 2018 года 16:01
Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой... читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:45
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слегка ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне слабых результатов размещения ОФЗ Минфином РФ. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 14:02
Наиболее вероятен сценарий смещения торгового диапазона в район 67 - 68 рублей за доллар к концу декабря - "Аналитика Онлайн"
Чем ближе пятница и заседание Банка России по денежно-кредитной политике, тем больше разговоров среди участников рынка о том, что ЦБ во второй раз в этом году пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25%, подчеркивает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:00
В последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции - ИК "Велес Капитал"
"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
оллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:49
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:45
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома" из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток-2", хотя внешние площадки подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2480 пунктов. читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:31
"Краткосрочно неопределенность относительно действий ЦБ вкупе с достаточным количеством предстоящих событий на внешних рынках способны удерживать рубль вблизи текущих отметок. Однако в перспективе ближайших месяцев по-прежнему не исключаем вероятности умеренного укрепления рубля. Безусловно,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:09
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:48
Налоговый период окажет поддержку рублю и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США - Росбанк
"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:40
"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:23
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков. читать дальше
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