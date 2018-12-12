Утром в среду возможно повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Д. Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом. Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Д. Трампа и Конгресса - если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре доллар-рубль, но выход из консолидации пока выглядит маловероятным", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.