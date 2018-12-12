Утренние прогнозы: вероятен рост

По мнению аналитиков, в среду рынок акций РФ способен начать день с роста под влиянием внешнего фона.

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "На российский рынок может оказать давление ситуация, связанная с принятой резолюцией Палатой представителей Конгресса США о противодействии проекту Северный поток-2, которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Поддержать рынок может рост котировок нефти, которые пытаются приблизиться к отметке в 61 долл./барр. Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Д. Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом. Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Д. Трампа и Конгресса - если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре доллар-рубль, но выход из консолидации пока выглядит маловероятным".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2400-2405 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2390, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2420, 2430 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое повышение в район 2420 пунктов. Этому способствует явно благоприятное утреннее состояние внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне подходящим для роста основных российских фондовых индексов. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и укрепление цен на энергоносители и металлы способствуют попыткам роста с целями 2412 и 2424 пункта по МосБирже и 1139 и 1145 пунктов по РТС. Сегодня внимания инвесторов заслуживают заседания ЕЦБ и Центрального банка Швейцарии, а также заседание совета директоров "Распадской".