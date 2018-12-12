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12 декабря 2018 года 09:54

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы уверенно росли в начале торгов во вторник, поскольку участники рынка надеялись на успех американо-китайских переговоров о торговле, но к концу сессии Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 ушли в "красную зону" вслед за банками и страховыми компаниями. Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он. По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение было представлено правительству и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Кроме того, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн. Президент США Дональд Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Д.Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в ходе торгов в среду на оптимизме по поводу переговоров Китая и США по торговым вопросам. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подскочил на 1,4%. Среди всех страновых индексов региона отрицательную динамику демонстрирует только индекс Филиппин. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,27%, Shenzhen Composite - 0,18%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Индийский фондовый индекс BSE Sensex увеличился на 1,1%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 2,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Подъем южнокорейского Kospi составляет 1,55%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,26% - до $60,96 за баррель. На торгах во вторник их цена повысилась на 0,38% и составляла на закрытие $60,20 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени также на 1,26% - до $52,3 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,27%, завершив торги на отметке $51,65 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей. Дополнительную поддержку рынку оказала новость о том, что Китай готов сократить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Эта мера может стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,122 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,589 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 декабря вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,07%, поднявшись до 570,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-03-Р" (+0,4%), "Сбербанк-001-06R" (+0,34%) и "Транснефть-001P-06" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,48%), "Газпромбанк БО-15" (-0,43%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) 10 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых (начальный ориентир был 9,0-9,2% годовых). Купонный период - 6 месяцев. Сбор заявок прошел 11 декабря. Техническое размещение предварительно запланировано на 21 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.

ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 9,75% годовых (48,62 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент разместил 10-летние облигации БО-09 на 2 млрд рублей в декабре 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску 25 декабря предстоит оферта. Ранее сообщалось, что компания планирует провести 14 декабря собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-07, а также БО-09 и БО-10. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании - 4 декабря. Основным вопросом в повестке дня собрания станет вопрос о согласии на прекращение обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты выкупил облигации серий БО-05 и БО-10 - БО-13 на общую сумму 144,258 млн рублей. Цена выкупа облигаций равнялась номиналу. Объем выкупа бондов БО-05 составил 42,317 тыс. штук, БО-10 - 12,129 тыс. штук, БО-11 - 43,524 тыс. штук, БО-12 - 41,711 тыс. штук, БО-13 - 4,577 тыс. штук. Бинбанк в декабре 2014 года разместил облигации серии БО-05 объемом 11 млрд рублей. Ставка текущего 9-го купона и до погашения установлена в размере 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - 2 декабря 2020 года. В июне 2015 года эмитент разместил выпуски серий БО-10 - БО-13 общим объемом 15 млрд рублей. Ставка текущего 7-го купона по всем выпускам установлена в размере 0,01% годовых.

Совкомбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 234,870 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 42,3% выпуска бондов данной серии. Эмитент в декабре 2017 года разместил облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов.

"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска. В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 18 декабря 2019 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,09% годовых. Оферту, которая должна была быть исполнена 19 декабря 2018 года, компания также перенесла на год. Общее количество купонов сокращено с 56 до 52. Владельцы облигаций согласились на отказ от оферты взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей. Как сообщалось, АО "Открытие холдинг" 16 октября провело повторное общее собрание владельцев облигаций 4-й серий, на котором владельцы облигаций согласились на условия реструктуризации.


Опубликовано: /Финмаркет/
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