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12 декабря 2018 года 09:33

Рынки акций АТР восстанавливаются

Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы уверенно росли в начале торгов во вторник, поскольку участники рынка надеялись на успех американо-китайских переговоров о торговле, но к концу сессии Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 ушли в "красную зону" вслед за банками и страховыми компаниями.

Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение было представлено правительству и будет рассмотрено в ближайшие дни.

На этом фоне котировки акций General Motors Co. поднялись на 0,8%, Ford Motor Co. - на 0,2%, Fiat Chrysler Automobiles - на 0,7%.

Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Д.Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Цены производителей в США выросли в ноябре на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,5% в годовом выражении. Таким образом, подъем в годовом выражении замедлился с октябрьских 2,9% - максимума с 2012 года.

Индекс доверия малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимых предпринимателей США, опустился в ноябре до минимума с мая - 104,8 пункта против 107,1 в октябре.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley предупредили о предстоящем ухудшении ситуации в банковской отрасли США, в том числе из-за замедления роста кредитования и более плавного повышения процентных ставок Федрезерва.

Котировки акций ведущих банков Уолл-стрит снизились по итогам сессии: JPMorgan Chase - на 1%, Citigroup - на 1,5%, Goldman Sachs - на 1,1%, Bank of America - на 0,7%, Morgan Stanley - на 0,2%.

Курс ценных бумаг нефтяной компании Hess Corp. повысился на 1%. Она намерена увеличить капвложения в 2019 году до $2,9 млрд с $2,1 млрд в 2018 году.

Нефть WTI с поставкой в январе прибавила в цене около 1,3% и достигла $51,65 за баррель. Акции Chevron, Exxon, Marathon Oil подорожали более чем на 0,2%.

Стоимость бумаг Verizon Communications увеличилась на 1%. Второй по величине оператор связи в США оценил расходы на сокращение штата на 6,8% в сумму от $1,8 млрд до $2,1 млрд (или от $1,3 млрд до $1,6 млрд после учета налогов). Эти затраты будут отражены в отчетности за IV квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 11 декабря снизился на 53,02 пункта (0,22%), до 24370,24 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,94 пункта (0,04%), до 2636,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,31 пункта (0,16%) и составил 7031,83 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду на оптимизме по поводу переговоров Китая и США по торговым вопросам.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подскочил на 1,4%. Среди всех страновых индексов региона отрицательную динамику демонстрирует только индекс Филиппин.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,27%, Shenzhen Composite - 0,18%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Китай в ходе торговых переговоров с США выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, пишет газета.

Такие меры Пекина могут стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

Кроме того, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Индийский фондовый индекс BSE Sensex увеличился на 1,1%. Индийский рынок реагирует на новость о назначении бывшего советника по экономическим вопросам в министерстве финансов Индии Шактиканты Даса новым председателем центробанка страны. Он был назначен на трехлетний срок через день после внезапного ухода в отставку предыдущего главы ЦБ Урджита Патела.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 2,15%, более широкий Topix - на 2%.

Производитель косметики Kose увеличил капитализацию на 5,9%, производитель продуктов питания Ajinomoto - на 4,2%.

Акции японских автопроизводителей Toyota и Nissan растут на 2,3% и 0,9% соответственно, оператора связи Softbank - на 5,2%.

Цена бумаг Sony Corp. увеличивается на 3,4%, производителя игровых приставок Nintendo - на 0,2%.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил в ходе торгов 2% капитализации.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Подъем южнокорейского Kospi составляет 1,55%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,5%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex поднимаются на 0,5% и 2,1% соответственно на фоне роста цен на нефть, вызванного данными о резком падении запасов топлива в США на минувшей неделе.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,64 (1,06%) - до $60,84 за баррель. На торгах во вторник их цена повысилась на $0,23 (0,38%) и составляла на закрытие $60,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,61 (1,18%) - до $52,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,65 (1,27%), завершив торги на отметке $51,65 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Дополнительную поддержку рынку оказала новость о том, что Китай готов сократить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Эта мера может стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

"В целом наблюдается восстановление аппетита к риску на сигналах прогресса в переговорах США и Китая, и это скажется на ценах на нефть", - заявил старший стратег сырьевого рынка ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс.


Опубликовано: /Финмаркет/
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