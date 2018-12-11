Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль несколько сократил темпы укрепления, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине в условиях снижения активности рынка перед заседаниями ЕЦБ и ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 66,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,24 руб./EUR1, опустившись на 43,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 30,19 копейки - до 70,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное укрепление на вечерних торгах в условиях позитивной динамики цен на нефть и постепенно затухающей активности участников рынка перед основными событиями недели - заседаниями ЕЦБ и ЦБ РФ. Европейский регулятор планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря.

Согласно последнему опросу Reuters, большинство опрошенных аналитиков (15 человек) полагают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых), чуть меньше (12 человек) не исключают ее повышения.

При этом по итогам заседания ЦБ РФ также должен будет сообщить о сроках и параметрах возвращения на рынок с покупками валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, приостановленными с сентября этого года в связи с ростом волатильности на финансовых рынках.

Министерство финансов России 12 декабря проведет аукционы по продаже четырехлетних ОФЗ серии 29012 в объеме 5 млрд рублей, а также трехлетних ОФЗ серии 25083 на сумму 16 млрд 179,013 млн рублей.

Цены на нефть растут во вторник на новостях из Ливии, где продолжает действовать форс-мажор на нефтяном месторождении аш-Шарара. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 1,27% - до $60,73 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,2% - до $52,1 за баррель.

"Из-за приостановки добычи на крупнейшем в стране месторождении потери нефтяного рынка составили почти 400 тыс. баррелей в сутки", - отмечают эксперты Commerzbank.

Ливия была освобождена от участия в соглашении о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, заключенном в минувшую пятницу, и эксперты рассчитывают, что уменьшение поставок сырья из этой страны будет дополнительно способствовать стабилизации нефтяного рынка.

Подъему цен на нефть во вторник способствует также общее повышение спроса на рискованные активы, включая другие сырьевые товары, а также акции, на сигналах продвижения торговых переговоров между США и Китаем, пишет Dow Jones.

По данным агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей. Источники агентства сообщили во вторник, что предложение о сокращении пошлин до 15% с нынешних 40% было представлено в правительство и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

В центре внимания рынков - данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, на данный момент на курсообразование рубля оказывают влияние ряд факторов. "Первый - это слухи о переносе или даже смягчении и отмене антироссийских санкций США - как анонсированных Сенатом, так и второй части санкций Госдепа. Это не свежая новость, но она продолжает влиять на рынок, снижая геополитический дисконт стоимости рублевых активов, включая самый ликвидный инструмент - пару "доллар-рубль" и валютный рынок в целом. Во-вторых, поддержку рублю оказывает рост стоимости нефти и ожидания того, что Минфин возобновит скупку валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Наконец, в конце недели состоится опорное заседание ЦБ РФ, решение регулятора непредсказуемо, и если ключевая ставка будет повышена, то это окажет существенное влияние на стоимость нацвалюты", - отмечает Т.Нигматуллин.

"На валютном рынке в первой половине торгов преимущество было на стороне рубля, однако, как и днем ранее, отечественная валюта встретила сопротивление на подступах к отметкам 66,15-66,2 руб./$1. Во второй половине торгового дня рубль начал терять позиции, несмотря на то, что нефтяные котировки вернулись на уровень $61 за баррель по марке Brent. Индекс доллара на Forex обновил максимум с начала декабря, что придавало сил американской валюте и на внутреннем рынке. Тем не менее, подъем нефтяных котировок все-таки сдерживал ослабление рубля, сохранявшего после 18:00 плюсовую динамику в паре с долларом и один из наилучших результатов среди других валют на развивающихся рынках", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России провел во вторник, 11 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 444,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 100 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 4 декабря, банки разместили в ЦБ 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 11 декабря также провел первичное размещение 16-го выпуска и доразмещение 15-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 215 млрд 551,6 млн рублей по цене отсечения 99,939% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 165 млрд 644,8 млн рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 215 млрд 318,6 млн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 декабря на 26,06 копейки, до 66,5022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,78 копейки, до 75,6197 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 11,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 66,4293 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,71 копейки и составил 66,4097 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 578,4 млн, из которых $876,598 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 702,802 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,52 копейки, до 75,5947 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 19,76 копейки и составил 75,5196 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR468,472 млн, из которых EUR227,409 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR241,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,49% и 8,53% годовых соответственно.