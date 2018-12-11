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11 декабря 2018 года 19:40

Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за миром во вторник провалились, индексы завершили день в "минусе"

Москва. 11 декабря. Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за коррекционным подъемом нефти и мировых фондовых площадок на надеждах урегулирования торговых споров США и Китая оказались безуспешными, индексы РТС и МосБиржи завершили день в небольшом "минусе" из-за просевших бумаг металлургов на фоне укрепления рубля, а также ряда "тяжелых" акций.

По итогам торгов индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов и просел до 2394,26 пункта (-0,1%), индекс РТС - до 1134,71 пункта (-0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар просел до 66,43 руб./$1 (-0,21 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,7%), "Магнита" (-2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил во вторник о продлении программы обратного выкупа акций до 4 марта (ранее сообщалось, что buyback будет действовать до 28 декабря), при этом сохранив ее условия без изменений. По данным на 5 декабря, с момента старта buyback 5 сентября выкуплено 4,1% акций более чем на 16 млрд рублей (исходя из средневзвешенных цен). Общий объем программы выкупа для поощрения топ-менеджмента и покупки фармдистрибьютора "СИА Групп" ограничен суммой 22,2 млрд рублей.

Локальную поддержку акциям "Русгидро" днем оказал отчет за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль компании выросла на 40% - до 43 млрд руб., EBITDA прибавила 13,1% и составила 81 млрд руб.

Выросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%),"Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с начала buyback, стартовавшего 3 сентября, купил уже 1,18% своих акций. Объем программы выкупа составляет 5,2% уставного капитала на общую сумму $3 млрд, официально программа завершается 30 декабря 2022 года, но в конце ноября "ЛУКОЙЛ" сообщил, что решил ускорить buyback и может закончить программу в 2019 году.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,3%, Китай подрос на 0,4%), но растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,9-2,3%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 1,2%) на надеждах урегулирования торговых споров США с Китаем.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Р.Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели телефонные переговоры. По данным The Wall Street Journal, они обсуждали закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции и структурные изменения в экономической политике КНР.

Кроме того, участники рынка ждут предстоящего 18-19 декабря заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Мало кто сомневается, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, а главным событием станет обнародование новых прогнозов руководства относительно повышения ставки в 2019 году.

Нефть Brent во вторник опускалась в район $59,6 за баррель на фоне сохраняющихся сомнений в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи, однако днем рынок развернулся из-за ожиданий сокращения поставок из Ливии. Вечером во вторник будут опубликованы свежие данные о запасах и добыче нефти в США, которые могут повлиять на динамику цен.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,63 за баррель (+1,1% и -2,8% в понедельник), январская цена WTI - $52,01 за баррель (+2% и -3,1% накануне).

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года. Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

По мнению аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, настроения на рынках улучшились на фоне оптимизма в отношении возможного разрешения торгового конфликта между США и Китаем после того, как представители двух этих стран провели телефонные переговоры.

В Европе индексы растут на фоне выхода позитивной статистики по экономике региона, восстанавливаясь после отката из-за новых сложностей с Brexit (премьер-министр Великобритании отложила ранее намеченное на вторник голосование в парламенте о соглашении с Евросоюзом о выходе Британии из ЕС). Цены на нефть во вторник также немного отрастают после падения, отскоку способствуют опасения относительно возможных перебоев в поставках поставок топлива из Ливии, где произошел форс-мажор на крупнейшем месторождении Sharara, считает эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что нефть перешла к росту на сообщениях относительно возможного перебоя поставок из Ливии, где на крупнейшем в стране месторождении Шарара был объявлен форс-мажор. Во вторник вечером инвесторы ждут данных Американского института нефти по запасам, а в среду будут опубликованы официальные данные Минэнерго и ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК. Внешние фондовые площадки зарядились оптимизмом от факта продолжения торговых переговоров США и Китая. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре вырос с -24,1 до -17,5 пункта (ожидалось -25 пунктов).

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2385 и 1130 пунктов), поэтому технические перспективы индексов остаются умеренно позитивными, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, нефтяные котировки относительно стабильны, Brent торгуется в районе $60 за баррель. Накануне нефть упала, несмотря на утренний оптимизм после объявленного в пятницу решения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений, что соглашение стран - экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Как известно, в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума - 11,7 млн б/с.

Во вторник внимание рынка будет направлено на публикацию данных об американских запасах нефти и нефтепродуктов от API и ежемесячный отчет Минэнерго США. Согласно предварительным данным (опрос отраслевых аналитиков Bloomberg), запасы нефти по итогам отчетной недели сократились на 3,5 млн баррелей. В целом до конца текущего года у нефтяного рынка остается ограниченное число триггеров, которые могут помочь определиться инвесторам с дальнейшей динамикой. На текущей неделе будут опубликованы отчеты ОПЕК и МЭА, которые отразят уровень риска разбалансировки рынка. Далее, на предрождественской неделе (19 декабря), ФРС озвучит решение по ставке и, вероятно, сможет дать больше ясности в отношении ее дальнейшей динамики. На этом фоне участники рынка предпочтут занять выжидательную позицию. Краткосрочным ориентиром по Brent может выступить коридор $59-61 за баррель, полагают эксперты Нордеа банка.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ливийское месторождение Шарара было захвачено местными вооруженными группировками, потери в поставках могут составить до 385 тыс. б/с. Однако и этого для рынка мало, поскольку пока нет уверенности в том, как активно производители будут выполнять недавние решения по сокращению производства на 1,2 млн б/с.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на дневном графике американского индекса S&P 500 (закрылся чуть ниже 2640 пунктов) нарисовался нисходящий канал от середины октября. Если его нижняя граница не будет пробита, то вероятен отскок в район 2780 пунктов, что подразумевает рост более чем на 5%. Такое движение американского рынка вполне может спровоцировать подъем индекса МосБиржи в район исторических максимумов. Среднесрочно по нефти ожидается восходящая динамика с возможным тестированием района $65 за баррель Brent.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, к неопределенности вокруг торговых отношений США и Китая добавляется еще и внутренняя в США: по данным СМИ, предварительные итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера содержат веские аргументы, свидетельствующие о вмешательстве РФ в предвыборный процесс и о нарушениях, допущенных в финансировании избирательной кампании Д.Трампа. Такие итоги расследования (если не будет предоставлено обоснованных опровержений) могут стать основанием для начала процесса импичмента под нарастающим давлением демократов (в январе Палата представителей переходит под их контроль). В отношении РФ это увеличивает вероятность принятия жестких санкций в рамках законопроекта о кремлевской агрессии.

На таком фоне участники рынка ждут кардинального изменения консенсус-прогноза Федрезерва, который пока предполагает 3 повышения ключевой ставки в следующем году (до 3,25% с текущих 2,25%), в то время как предполагаемая рынком фьючерсов вероятность хотя бы одного повышения в следующем году (при условии повышения в декабре) составляет всего 55%. Если этого не произойдет на ближайшем заседании, то рынок акций может испытать предновогодний обвал.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-10,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-6,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,3%).

Выросли бумаги ОАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+39,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+14,1% и +7,4% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,3% и +7,8% "префы"), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,2%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+2,5%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,151 млрд рублей (из них 10,538 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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