11 декабря 2018 года 19:16
Евробонды РФ во вторник дорожают благодаря нефти и выросшему спросу на активы EM
Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подрастают благодаря развернувшейся вверх нефти и увеличившемуся спросу инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 10 декабря и составила 108,49% от номинала, что соответствует доходности 4,665% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 1,5 базисных пункта - до 97,975% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, составив 2,725% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 194 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 17 базисных пунктов - до 104,86% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,51% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 5 базисных пунктов - до 101,66% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,50% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 35 пунктов - до 98,59% от номинала, что соответствует доходности 4,98% годовых (снижение на 5,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 101,74% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,465% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 28 базисных пунктов - до 92,77% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,77% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 базисных пунктов, до 94,65% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,03% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день. Колебания котировок в целом были незначительными, при этом к концу торгов отмечается небольшое преобладание растущих в цене бумаг. Можно сказать, что после заметного ценового роста, отмечавшегося в конце прошлой недели, рынок лег в боковой дрейф в ожидании новых драйверов для дальнейшего движения. Сейчас на мировых рынках капитала сложилась неоднозначная ситуация; часть факторов позитивна для рынков, часть - негативна. Поэтому инвесторы пока не готовы к так называемому "рождественскому ралли", хотя не исключено, что до конца года активность покупателей все же может возрасти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
12 декабря 2018 года 16:01
Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 15:45
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слегка ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне слабых результатов размещения ОФЗ Минфином РФ. читать дальше
.
12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 14:02
Чем ближе пятница и заседание Банка России по денежно-кредитной политике, тем больше разговоров среди участников рынка о том, что ЦБ во второй раз в этом году пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25%, подчеркивает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 13:00
"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 12:12
оллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 11:49
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 11:45
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома" из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток-2", хотя внешние площадки подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2480 пунктов. читать дальше
.
12 декабря 2018 года 11:31
"Краткосрочно неопределенность относительно действий ЦБ вкупе с достаточным количеством предстоящих событий на внешних рынках способны удерживать рубль вблизи текущих отметок. Однако в перспективе ближайших месяцев по-прежнему не исключаем вероятности умеренного укрепления рубля. Безусловно,... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 11:09
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким,... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 10:48
"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 10:40
"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5,... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 10:23
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков. читать дальше
.