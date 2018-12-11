Евробонды РФ во вторник дорожают благодаря нефти и выросшему спросу на активы EM

Москва. 11 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подрастают благодаря развернувшейся вверх нефти и увеличившемуся спросу инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 10 декабря и составила 108,49% от номинала, что соответствует доходности 4,665% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 1,5 базисных пункта - до 97,975% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, составив 2,725% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 194 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 17 базисных пунктов - до 104,86% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,51% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 5 базисных пунктов - до 101,66% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,50% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 35 пунктов - до 98,59% от номинала, что соответствует доходности 4,98% годовых (снижение на 5,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 101,74% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,465% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 28 базисных пунктов - до 92,77% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,77% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 базисных пунктов, до 94,65% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,03% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день. Колебания котировок в целом были незначительными, при этом к концу торгов отмечается небольшое преобладание растущих в цене бумаг. Можно сказать, что после заметного ценового роста, отмечавшегося в конце прошлой недели, рынок лег в боковой дрейф в ожидании новых драйверов для дальнейшего движения. Сейчас на мировых рынках капитала сложилась неоднозначная ситуация; часть факторов позитивна для рынков, часть - негативна. Поэтому инвесторы пока не готовы к так называемому "рождественскому ралли", хотя не исключено, что до конца года активность покупателей все же может возрасти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.