Большинство аналитиков ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу, некоторые не исключают ее повышения на 25 б.п.

Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 7,50%, но некоторые эксперты не исключают ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП) пройдет 14 декабря. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ и публикацией доклада о ДКП.

Банк России на ближайшем заседании планирует рассмотреть варианты и повышения, и сохранения ключевой ставки, заявила в конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор традиционно примет решение на основе анализа всех факторов и тенденций.

ЦБ в пятницу также может объявить решение в отношении регулярных покупок валюты по бюджетному правилу. Если ситуация на рынке не изменится, то регулятор вернется на рынок после новогодних праздников - 15 января 2019 года, отмечала ранее Э.Набиуллина. Решение по реализации отложенных до конца 2018 года покупок валюты (порядка $30 млрд) будет принято позже, возможно, уже в следующем году, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в ноябре.

Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре, сообщил ранее Росстат. Официальный прогноз правительства по инфляции на 2018 год составляет 3,4%, ЦБ - 3,8-4,2%.

"Инфляция как таковая, она сейчас в рамках прогноза ЦБ. (...). Причин для повышения ставки с точки зрения инфляции нет. И ЦБ опять же довольно четко писал в октябре, что они будут принимать решение по ставке, принимая во внимание, как будет инфляция развиваться относительно их прогноза. Инфляция в рамках прогноза, соответственно, причин для повышения, в принципе, нет", - сообщил журналистам экономист Bank of America Merrill Lynch Research (BofA ML) по РФ и СНГ Владимир Осаковский.

Аналитики "ВТБ Капитала" также ждут сохранения ставки ЦБ на ближайшем заседании. "Совет директоров Банка России будет выбирать между сохранением ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и ее повышением еще на 25 б.п. На наш взгляд, более вероятно, что ставка будет оставлена без изменений", - пишут они в обзоре. По мнению экспертов, данные, связанные с повышением НДС и снижением доли нерезидентов в ОФЗ, уже были учтены в сентябрьском повышении ставки на 25 б.п. Они также обращают внимание на довольно спокойную реакцию рынка о возможном возобновлении покупок валюты и отсутствие признаков проинфляционного давления со стороны спроса в статистике за ноябрь.

"Мы ожидаем, что основные параметры макроэкономического прогноза Банка России останутся в целом такими же, как в сентябре, учитывая, что допущение относительно средней цены на нефть в 2019 году на уровне $60/барр. близко к текущему показателю, а чувствительность ключевых макроэкономических индикаторов к изменению цен на нефть снизилась", - подчеркивает "ВТБ Капитал". Аналитики ждут решения по отложенным покупкам валюты на опорном заседании совета директоров ЦБ в марте 2019 года.

Эксперты банка "Открытие" верят в неизменность ставки на декабрьском заседании. При этом они отмечают, что "предпосылки для ужесточения денежно-кредитной политики определенно есть". "На наш взгляд, сценарий, предполагающий нейтральное решение регулятора, выглядел бы существенно более вероятным в отсутствие наблюдаемых рисков усиления волатильности на финансовом рынке, а также меньшей неопределенности внешних условий", - пишут аналитики в своем обзоре.

Макроэкономическая статистика снижает шансы на ужесточение политики в ближайшую пятницу, пишут экономисты "Ренессанс Капитала" в обзоре. По их мнению, нет необходимости в повышении ставки сейчас для решения более долгосрочных задач по инфляции и инфляционным ожиданиям. Эксперты также отмечают умеренную волатильность на российских финансовых рынках, несмотря на изменение цен на нефть.

Главный аналитик Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой тоже не видит веских причин для повышения ключевой ставки в пятницу, в том числе и из-за возможного возобновления покупок валюты в январе. "Однако решение, вероятно, будет зависеть от приоритетности для ЦБ одних рисков над другими. Таким образом, мы согласны с возможным повышением ставки на 25 б.п., если внутренний консенсус сместится в сторону упреждающего повышения при преобладающем осторожном подходе. Это будет очень интересное и захватывающее заседание", - отмечает эксперт.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключает повышения ставки в декабре на 25 б.п. "У меня были ожидания, что ставка будет неизменной в первом полугодии. (...) Сейчас возникает впечатление, что это будет уровень, скорее, 7,75%, то есть сейчас Центральный банк еще на 25 базисных пунктов повысит ставку в декабре", - сказала Н.Орлова на прошлой неделе на конференции "Ведомостей".

Аналитики Morgan Stanley считают, что основания для повышения ставки до 7,75% в декабре будут преобладать. Среди основных факторов в пользу ужесточения ДКП они отмечают возможные санкционные решения, ускорение инфляции и инфляционных ожиданий на фоне повышения НДС в начале 2019 года, а также падение цен на нефть. По мнению экспертов, решения по ставке и покупкам валюты взаимосвязаны. "Учитывая, что ЦБ РФ собирается возобновить валютные интервенции в январе, мы полагаем, что для этого потребуется два повышения ставок: одно - в декабре, а другое - до 8,00% - в первом квартале 2019 года", - пишут аналитики в обзоре.

Экономисты Райффайзенбанка также видят больше аргументов в пользу повышения ставки в декабре. "Для ЦБ умеренная инфляция, по-видимому, не станет сильным аргументом в пользу сохранения ставки. Регулятор выразил желание вернуться на валютный рынок с интервенциями с января 2019 года при сохранении текущей рыночной ситуации (что в конечном итоге будет играть не в пользу рубля) и по-прежнему остается обеспокоенным рисками санкций. Мы полагаем, что это вкупе с ожидаемым повышением ставки ФРС в итоге заставит ЦБ повысить ключевую ставку на предстоящем декабрьском заседании", - говорится в обзоре банка.

Банк России в сентябре 2018 года неожиданно для аналитиков и рынка на фоне усиления геополитических рисков повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,50%. В октябре регулятор ключевую ставку сохранил на этом уровне.