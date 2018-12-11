.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Российский фондовый рынок имеет шансы закончить этот год в плюсе - УК "Райффайзен Капитал"
.
11 декабря 2018 года 18:20
Российский фондовый рынок имеет шансы закончить этот год в плюсе - УК "Райффайзен Капитал"
"Первая неделя декабря закончилась для российского рынка очень позитивно: индекс Мосбиржи вырос на 1,6% до 2431 пункт, продемонстрировав завидную устойчивость к обвальному падению американских и европейских индексов, - отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин. - Рост российского рынка объясняется, во-первых, отсутствием эскалации геополитических рисков вокруг инцидента в Керчи. Во-вторых, хорошей новостью для российского рынка стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти". Ведущим нефтяным странам удалось договориться о сокращении суммарных объемов добычи нефти на 1,2 млн б/с (по отношению к показателям октября) на период как минимум до конца апреля следующего года, что было воспринято российским рынком с воодушевлением. Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящими в организацию, — на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате с рынка уйдёт переизбыток предложения, что должно привести к стабилизации цен на комфортном для всех уровне. На этом фоне нефть подорожала на 1,7% до $61,80 за баррель марки Brent. Но начало этой недели вновь увело рынок ближе к 2400 пунктам, поскольку разгоревшийся скандал вокруг ареста финансового директора Huawei заметно усилил неопределенность касательно будущего переговоров США с Китаем по торговым вопросам, несмотря на достигнутый в рамках саммита G20 небольшой прогресс между сторонами. На этом фоне даже оптимизм, вызванный возможным замедлением темпов повышения процентной ставки ФРС США, не смог изменить медвежий тренд на развивающихся рынках, подчеркивает эксперт УК. Курс рубля за прошлую неделю укрепился к доллару на 0,43% до 66,92 руб./$, но в понедельник курс пошел вниз и до сих пор торгуется ниже 66,5 руб./$. "Российский рынок имеет шансы закончить этот год в плюсе: к сегодняшнему дню индекс Мосбиржи прибавил около 14%. Несмотря на продолжающую дешеветь нефть, довольно слабый курс рубля позволяет всем компаниям сырьевого сектора неплохо себя чувствовать и даже платить высокие дивиденды. Рост дивидендной доходности в среднем по рынку будет хорошей поддержкой акциям в 2019 г.", - заключает Михаил Кузин.
- RFC_Комментарий_11_12_2018_неделя.doc (Размер - 46kb)
.
12 декабря 2018 года 16:01
Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой... читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:45
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слегка ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне слабых результатов размещения ОФЗ Минфином РФ. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 14:02
Наиболее вероятен сценарий смещения торгового диапазона в район 67 - 68 рублей за доллар к концу декабря - "Аналитика Онлайн"
Чем ближе пятница и заседание Банка России по денежно-кредитной политике, тем больше разговоров среди участников рынка о том, что ЦБ во второй раз в этом году пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25%, подчеркивает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:00
В последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции - ИК "Велес Капитал"
"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
оллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:49
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:45
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома" из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток-2", хотя внешние площадки подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2480 пунктов. читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:31
"Краткосрочно неопределенность относительно действий ЦБ вкупе с достаточным количеством предстоящих событий на внешних рынках способны удерживать рубль вблизи текущих отметок. Однако в перспективе ближайших месяцев по-прежнему не исключаем вероятности умеренного укрепления рубля. Безусловно,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:09
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:48
Налоговый период окажет поддержку рублю и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США - Росбанк
"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:40
"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:23
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.