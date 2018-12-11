Российский фондовый рынок имеет шансы закончить этот год в плюсе - УК "Райффайзен Капитал"

"Первая неделя декабря закончилась для российского рынка очень позитивно: индекс Мосбиржи вырос на 1,6% до 2431 пункт, продемонстрировав завидную устойчивость к обвальному падению американских и европейских индексов, - отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин. - Рост российского рынка объясняется, во-первых, отсутствием эскалации геополитических рисков вокруг инцидента в Керчи. Во-вторых, хорошей новостью для российского рынка стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти".

Ведущим нефтяным странам удалось договориться о сокращении суммарных объемов добычи нефти на 1,2 млн б/с (по отношению к показателям октября) на период как минимум до конца апреля следующего года, что было воспринято российским рынком с воодушевлением. Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящими в организацию, — на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате с рынка уйдёт переизбыток предложения, что должно привести к стабилизации цен на комфортном для всех уровне. На этом фоне нефть подорожала на 1,7% до $61,80 за баррель марки Brent.

Но начало этой недели вновь увело рынок ближе к 2400 пунктам, поскольку разгоревшийся скандал вокруг ареста финансового директора Huawei заметно усилил неопределенность касательно будущего переговоров США с Китаем по торговым вопросам, несмотря на достигнутый в рамках саммита G20 небольшой прогресс между сторонами. На этом фоне даже оптимизм, вызванный возможным замедлением темпов повышения процентной ставки ФРС США, не смог изменить медвежий тренд на развивающихся рынках, подчеркивает эксперт УК.

Курс рубля за прошлую неделю укрепился к доллару на 0,43% до 66,92 руб./$, но в понедельник курс пошел вниз и до сих пор торгуется ниже 66,5 руб./$.

"Российский рынок имеет шансы закончить этот год в плюсе: к сегодняшнему дню индекс Мосбиржи прибавил около 14%. Несмотря на продолжающую дешеветь нефть, довольно слабый курс рубля позволяет всем компаниям сырьевого сектора неплохо себя чувствовать и даже платить высокие дивиденды. Рост дивидендной доходности в среднем по рынку будет хорошей поддержкой акциям в 2019 г.", - заключает Михаил Кузин.