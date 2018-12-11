Сомнения инвесторов мешают росту нефтяных котировок - БКС

Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов.

После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр. /сутки нефтяным ценам удалось вернуться выше 63$. Однако фиксации на этих уровнях не произошло, цены вновь скорректировались к отметкам 60-61$. Такое движение нефтяных цен без видимого негатива как со стороны новостного фона, так и фундаментальных факторов позволяет нам полагать, что текущая динамика котировок не отражает реальной картины нефтяного рынка и формируется спекулятивными настроениями инвесторов.

"Поводом для сомнений участников нефтяного рынка, на наш взгляд, может выступать два фактора, - указывает эксперт. - Во-первых, сейчас срок действия сделки на следующий год установлен в 6 месяцев - полагаем, что рынок сомневается в том, что за этот период экспортеры успеют полностью реализовать снижение нефтедобычи в рамках квот, а рынок успеет снова сбалансироваться. Также хотим заметить, что это решение в отношении срока действия сделки, скорее всего, будет пересмотрено в сторону его увеличения на апрельском заседании. Во-вторых, вероятно, некоторые инвесторы сомневаются в том, что страны картеля и вне ОПЕК будут привержены выполнению условий сделки в полном объеме в 2019 году. Почвой для таких опасений может быть давление со стороны США, оказываемое на Саудовскую Аравию. Мы считаем, что на данный момент нет существенных предпосылок для того, чтобы сомневаться в том, что квоты ОПЕК+ будут выполняться в 2019 году на таком же высоком уровне, как и в период 2017-2018 гг. "Локомотив" картеля в лице саудовского королевства обладает как достаточным политическим авторитетом, так и набором защитных инструментов, что в совокупности вряд ли позволит Штатам идти на продолжение эскалации напряженности в отношениях с Эр-Риядом. Более того, мы продолжаем сохранять наш взгляд на американскую нефтяную отрасль и полагать, что повышенная ценовая конъюнктура нефтяного рынка способствует реализации энергетической политики США".

В результате эксперты "БКС Премьер" ожидают более явного позитивного отклика нефтяных котировок на изменение фундаментальной конъюнктуры рынка в условиях действия сделки ОПЕК+ в феврале-апреле 2019 года. "В этот период на рынок начнет поступать релевантная информация о процессе сокращения нефтедобычи в странах-участниках сделки, нефтяные котировки, вероятно, смогут закрепиться в диапазоне 65-70$, - прогнозирует Антон Покатович. - Движение нефти в перспективе до конца 2018 года может носить хаотичный характер в диапазоне 60-65$. Краткосрочно позитивный импульс в нефти может быть сформирован со стороны возвращения инвесторов к покупке риска, триггером для которой может стать ближайшее заседание ФРС".