Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer

В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед парламентом. В конце недели Мэй отправится на саммит ЕС, чтобы попробовать договориться об изменении условий соглашения, которое сейчас вызывает резкую критику в стране. Особое внимание будет уделено вопросу сохранения открытой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Брюссель уже многократно подчеркивал, что текущая версия сделки является окончательной и что новых переговоров не будет. Рынки будут следить за тем, изменят ли еврочиновники свою позицию на фоне усиления риска жесткого "развода" с Лондоном.

Для Терезы Мэй на кону стоит не только соглашение по Brexit, но и ее премьерское кресло, подчеркивает эксперт Julius Baer. Она сталкивается с разногласиями по многим фронтам со стороны как оппозиции, так и представителей собственной партии. Лейбористы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы организовать голосование по вотуму недоверия премьеру, которое может открыть путь к новым всеобщим выборам и даже проведению нового референдума, чтобы отказаться от выхода из состава ЕС.

"Реакция официальных властей ЕС на отсрочку голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit покажет, смогут ли стороны договориться о цивилизованном "разводе" или премьер-министр Тереза Мэй смогла отложить итоговое решение на потом. Рынки видят усиление риска бездоговорного выхода Великобритании из Евросоюза, тогда как низкий курс фунта стерлингов может показаться привлекательным для тех, кто верит в то, что сторонам все же удастся договориться", - заключает Дэвид Мейер.