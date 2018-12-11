Крайне маловероятным видим сценарий снижения курса доллара ниже отметки 66 рублей до конца текущего года - Аналитика Онлайн

"Чем ближе окончание 2018 года, тем больше рисков сваливается на международную экономику. Падают американские фондовые рынки, лихорадит Европу, сделка ОПЕК+ пока не дала толчка для роста нефтяных котировок, лишь только приостановила их падение. Инвесторы очень рассчитывают на предновогоднее ралли на фондовых рынках. Однако есть высокая вероятность, что никакого ралли не будет, а к концу года будет бегство в безрисковые активы. На наш взгляд, это одна из причин возможного ослабления российской валюты под конец текущего года. Мы уже ранее неоднократно говорили, что ожидаем смещение торговли валютной пары доллар/рубль в диапазон от 67 до 68 рублей. Крайне маловероятным видим сценарий снижения курса доллара ниже отметки в 66 до конца текущего года", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.