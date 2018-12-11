Похоже, что до конца текущего года не увидим существенных колебаний рубля - ИК "ФИНАМ"

"Российская валюта в паре с долларом уже четвёртую неделю подряд движется в узком диапазоне 66-67, и пока нет существенных предпосылок для выхода в ту или иную сторону. Сегодня вновь рубль укрепляется на 0,6% и приближается к нижней границе диапазона. Очень похоже, что до конца текущего года мы не увидим существенных колебаний", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.