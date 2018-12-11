Рубль немного ускорил подъем к доллару и евро на фоне усиления темпов роста нефти

Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне небольшого ускорения подъема цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,45 руб./EUR1, опустившись на 22 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 32,86 копейки - до 70,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 декабря на 26,06 копейки, до 66,5022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,78 копейки, до 75,6197 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил повышение к доллару и евро на дневных торгах вслед за котировками нефти, также демонстрирующими небольшое усиление темпов роста. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает рост спроса на риск в связи с надеждами на продолжение диалога между США и Китаем на тему торговых противоречий между ними.

Ранее сообщалось, что в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели телефонные переговоры. По данным The Wall Street Journal, они обсуждали закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции и структурные изменения в экономической политике КНР.

При этом участники рынка постепенно снижают торговую активность в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и ЦБ РФ. Европейский регулятор планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря.

Согласно последнему опросу Reuters, большинство опрошенных аналитиков (15 человек) полагают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых), чуть меньше (12 человек) не исключают ее повышения.

При этом по итогам заседания ЦБ РФ также должен будет сообщить о сроках и параметрах возвращения на рынок с покупками валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, приостановленными с сентября этого года в связи с ростом волатильности на финансовых рынках.

Нефть ускорила рост во вторник на ожиданиях сокращения запасов топлива в США и снижения нефтедобычи в странах ОПЕК+. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,87% - до $60,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,04% - до $51,53 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать возможные последствия сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года. В рамках сделки Саудовская Аравия в январе планирует добывать 10,2 млн б/с, то есть на 900 тыс. б/с меньше, чем в ноябре - это сокращение сравнимо с совокупным производством нефти в Ливии.

Россия, согласившаяся уменьшить добычу на 228 тыс. б/с, будет делать это постепенно. В январе, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, сокращение составит 50-60 тыс. б/с.

В Ливии, между тем, продолжает действовать форс-мажор на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара. Из-за приостановки добычи ежедневно страна недополучает 315 тыс. баррелей.

Кроме того, в среду министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в стране. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на минувшей неделе на 3,5 млн баррелей.

"Во вторник для рубля сложился позитивный внешний фон. Попытки нефти марки Brent отыграть отметку $60, а также снижение индекса доллара оказывают поддержку российской валюте. При этом каких-то действительно существенных движений в рубле не наблюдается. В преддверии заседания ЦБ РФ, где будут решаться вопросы по ставке и возобновлению покупок валюты во исполнение бюджетного правила, активность игроков в рубле будет пониженной. Отметим, что фактор "черного золота" продолжает оставаться важным для российской валюты. Однако сейчас рубль больше реагирует на позитивные изменения котировок нефти, что обусловлено его недооцененностью относительно текущих уровней рынка энергоносителей", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с "американцем", притом что новости об отмене голосования в британском парламенте по Brexit и общие негативные ожидания относительно перспектив европейской экономики позволили рублю сохранить позиции по отношению к евро. Сегодня рубль сдержанно укрепляется в обеих валютных парах. Отсутствие новостей по санкционной тематике и стабилизация нефтяных цен позволяют паре "доллар-рубль" оставаться в районе отметок 66-67 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Банк России провел во вторник, 11 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 444,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 100 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 4 декабря, банки разместили в ЦБ 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 11 декабря также провел первичное размещение 16-го выпуска и доразмещение 15-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 215 млрд 551,6 млн рублей по цене отсечения 99,939% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 165 млрд 644,8 млн рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 215 млрд 318,6 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,49% и 8,53% годовых соответственно.