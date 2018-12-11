Реальный курс рубля потерял более 8,5% за 11 месяцев 2018 года - Dukascopy Bank SA

"Полагаю, снижение эффективного курса рубля к основным валютам при инфляции в районе 4% должно быть значительно выше, нежели номинальное снижение. Дело в том, что зависимость покупательной способности рубля относительно его номинального курса к основным мировым валютам не линейна. При краткосрочной отрицательной динамике покупательная способность национальной валюты начинает снижаться по отношению к достаточно ограниченному числу товаров и услуг, в то время как при долгосрочном негативном тренде в перспективе от месяца до двух начинается разгон реальной инфляции, что связано с ощутимой потерей покупательной способности валюты. По нашему мнению, реальное снижение курса рубля к международным валютам вполне можно оценить, сравнив потребительскую корзину в США и Европе и российскую потребительскую корзину. По нашим оценкам, реальный курс рубля потерял более 8,5% за 11 месяцев 2018 года", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.