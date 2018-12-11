Растущие риски для прочих EM - главный фактор привлекательности России в глазах инвесторов - БКС

Абсолютное большинство инвесторов из Финляндии, Италии, Швеции, Швейцарии и Великобритании, опрошенных аналитиками "БКС Глобал Маркетс" в период с 28 ноября по 7 декабря, заявили, что главной причиной, по которой они инвестирую в российские активы, стала сравнительная защищенность экономики РФ по сравнению со многими другими развивающимися рынками (EM).

Таким образом, растущие риски для прочих EM - главный фактор привлекательности России в глазах инвесторов, говорится в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова.

"Пожалуй, самым неожиданным итогом наших встреч оказалось то, что лишь некоторые инвесторы видят значительные риски для российской экономики. Однако это не означает, что инвесторы на рынках акций и облигаций настроены позитивно. Они, скорее, отмечают довольно сильные фундаментальные макроэкономические показатели России, в особенности в сфере бюджетной и монетарной политики, а также внешних счетов, в условиях текущей глобальной конъюнктуры, когда центробанки ужесточают свою политику, а долговые проблемы начинают оказывать давление на многие развитые и развивающиеся экономики. За последние два месяца международные резервы России превысили ее валовый внешний долг, что можно считать скорее исключением, нежели правилом среди развивающихся экономик. Похоже, что все это перевешивает неопределенность, связанную с политическим фактором, включая даже риск ужесточения санкций против Москвы", - пишет В.Тихомиров.

Однако у стабильности в России есть и обратная сторона: инвесторы сходятся во мнении, что потенциал роста российской экономики по-прежнему ограничен.

"В основе такого положения дел лежат в первую очередь внутренние, а не внешние факторы: отсутствие реформ, нежелание правительства наращивать расходы, подавленный потребительский спрос. Инвесторы согласны с нашим постулатом, что в кратко- и среднесрочной перспективе потенциал роста российской экономики будет тесно связан со способностью властей увеличить госрасходы. Потребление, вероятно, останется под давлением (не в последнюю очередь из-за повышения налогов и разгона инфляции), тогда как перспективы роста инвестиций выглядят неопределенно из-за повышающихся кредитных ставок и пониженного внутреннего и внешнего спроса. Дополнительный, хотя и не столь существенный, негатив привносят санкции, поскольку государство озабочено выработкой защитных мер: приоритетным направлением здесь считается наращивание резервов, а не рост", - говорится в обзоре.

Основа привлекательности инвестирования в российские активы, по словам инвесторов, заключается в их низких ценовых уровнях, дивидендах и макроэкономической стабильности.

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" провели встречи с 24 институциональными клиентами в Финляндии, Италии, Швеции, Швейцарии и Великобритании в период с 28 ноября по 7 декабря.