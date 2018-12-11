В целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность - Банк "Санкт-Петербург"

"Курс USD/RUB умеренно растет сегодня утром на фоне снижения нефти, которая торгуется ниже $60/барр. При этом в целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 66-67 руб./$. Но в среднесрочной перспективе сохраняются риски, связанные с неустойчивостью нефтяных котировок и возвратом ЦБ РФ на валютный рынок с покупками в рамках бюджетного правила", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".