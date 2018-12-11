Криптовалюты продолжат падать в рамках нисходящего тренда - ГК "Форекс Клуб"

"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о том, что Евросоюз может ввести блокчейн-паспорта и государственную криптовалюту, а британский законодатель предложил оплачивать налоги криптовалютой. На рынок по-прежнему негативно влияет решение SEC США в очередной раз перенести решение по регистрации биткоин-ETF. Курс биткоина на 11.00 за сутки снизился 2,51% - до 3420 долларов при капитализации $60,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 2,2% - до 89 долларов, его капитализация составила $9,5 млрд. XRP за сутки опустился в цене на 0,33% - до 0,3 доллара, его капитализация достигла $12,5 млрд. Litecoin подешевел на 3,24% - до 23,9 доллара с капитализацией $1,5 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $110,3 млрд. В ближайшей перспективе нисходящее движение основных криптовалют, вероятно, продолжится. Курс биткоина вскоре может опуститься до 3350 долларов, Ethereum может подешеветь до 87-88 долларов, XRP - до 0,27-0,28 доллара, Litecoin - до 22 долларов".