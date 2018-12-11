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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Минфин может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. - Уралсиб
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11 декабря 2018 года 12:12
Минфин может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. - Уралсиб
"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем сделок едва превысил 8 млрд руб. Из них почти половина пришлась на выпуск ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., котировки которого опустились на 0,2 п.п. Индикативно цены большинства ОФЗ продемонстрировали снижение на 0,1–0,2 п.п. Инвесторы сейчас находятся в ожидании решения российского ЦБ по ставке, и большинство склоняется к тому, что она будет оставлена прежней - на уровне 7,5%. Мы же относимся к числу тех, кто в эту пятницу прогнозирует повышение на 25 б.п. На глобальных рынках ожидается большой блок важных макроданных, так что торговая активность, вероятно, останется слабой до конца недели. Сегодня Министерство финансов объявит параметры предстоящих аукционов ОФЗ. Напомним, что в прошлый вторник решение Минфина увеличить объем предложения до 25 млрд руб. рынок воспринял негативно, что транслировалось в рост доходностей в пределах 5 б.п. Правда, на самом аукционе спрос на длинную дюрацию был неплохим, что мы объясняли покупками со стороны нескольких крупных инвесторов. Сегодня в преддверии заседания ЦБ и при отсутствии консенсуса на рынке относительно ставки предложение длинной дюрации и объема порядка 20–25 млрд руб. было бы неожиданным и возможным лишь при условии заранее обозначенного интереса со стороны крупных игроков. Как нам кажется, ведомство может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. Что же касается комбинации бумаг, логичным было бы доразместить ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. и более длинные ОФЗ, но лишь индикативного объема", - отмечают специалисты Уралсиба.
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11 декабря 2018 года 12:53
В целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс USD/RUB умеренно растет сегодня утром на фоне снижения нефти, которая торгуется ниже $60/барр. При этом в целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 66-67 руб./$. Но... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:42
"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:32
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:25
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:07
"Российская валюта в понедельник сдавала позиции в паре к доллару, - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Всему виной бегство инвесторов из европейских активов и давление на нефтяные котировки, которое разыгралось с новой силой. За прошедшие сутки USD/RUB прибавила 20... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:49
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:48
На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80% - Промсвязьбанк
"По итогам торгов в понедельник цены рублевых облигаций изменились мало. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,68% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 8,35%. Российский рынок выглядел более стабильно по сравнению с большинством ЕМ. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии и ЮАР... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $11 до $9,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ивана Кима. Между тем рекомендация... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:34
"Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) - вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем, отмечают эксперты Росбанка. - Не менее насущный вопрос - когда достигнутые... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:24
Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:12
"На валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:01
Для рынка акций во вторник главным ориентитом остается динамика цен на нефть, а она, по мнению аналитиков, не располагает к оптимизму. Однако в целом нейтральный внешний фон может позволить индексу МосБиржи закрепиться в районе 2400 пунктов. читать дальше
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