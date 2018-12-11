Минфин может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. - Уралсиб

"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную

поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем сделок едва превысил 8 млрд руб. Из них почти половина пришлась на выпуск ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., котировки которого опустились на 0,2 п.п. Индикативно цены большинства ОФЗ продемонстрировали снижение на 0,1–0,2 п.п. Инвесторы сейчас находятся в ожидании решения российского ЦБ по ставке, и большинство склоняется к тому, что она будет оставлена прежней - на уровне 7,5%. Мы же относимся к числу тех, кто в эту пятницу прогнозирует повышение на 25 б.п. На глобальных рынках ожидается большой блок важных макроданных, так что торговая активность, вероятно, останется слабой до конца недели. Сегодня Министерство финансов объявит параметры предстоящих аукционов ОФЗ. Напомним, что в прошлый вторник решение Минфина увеличить объем предложения до 25 млрд руб. рынок воспринял негативно, что транслировалось в рост доходностей в пределах 5 б.п. Правда, на самом аукционе спрос на длинную дюрацию был неплохим, что мы объясняли покупками со стороны нескольких крупных инвесторов. Сегодня в преддверии заседания ЦБ и при отсутствии консенсуса на рынке относительно ставки предложение длинной дюрации и объема порядка 20–25 млрд руб. было бы неожиданным и возможным лишь при условии заранее обозначенного интереса со стороны крупных игроков. Как нам кажется, ведомство может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. Что же касается комбинации бумаг, логичным было бы доразместить ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. и более длинные ОФЗ, но лишь индикативного объема", - отмечают специалисты Уралсиба.