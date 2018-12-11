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Главная / Мнения аналитиков / Рубль останется в районе отметок 66-67 в паре с долларом США - "Нордеа Банк"
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11 декабря 2018 года 11:42
Рубль останется в районе отметок 66-67 в паре с долларом США - "Нордеа Банк"
"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging markets и G10 ослабли в паре с долларом США. Кроме того, давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен почти на 3%. Тем не менее, пара EURRUB накануне не показала выраженной динамики: сохранить позиции рублю по отношению к евро позволили новости об отмене голосования британского парламента по Brexit и общие негативные ожидания относительно перспектив европейской экономики. Сегодня рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах. Отсутствие новостей по санкционной тематике и стабилизация нефтяных цен позволяют рублю оставаться в районе отметок 66-67 в паре с долларом США", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".
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11 декабря 2018 года 12:53
В целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс USD/RUB умеренно растет сегодня утром на фоне снижения нефти, которая торгуется ниже $60/барр. При этом в целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 66-67 руб./$. Но... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:12
"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:32
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:25
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:07
"Российская валюта в понедельник сдавала позиции в паре к доллару, - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Всему виной бегство инвесторов из европейских активов и давление на нефтяные котировки, которое разыгралось с новой силой. За прошедшие сутки USD/RUB прибавила 20... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:49
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:48
На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80% - Промсвязьбанк
"По итогам торгов в понедельник цены рублевых облигаций изменились мало. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,68% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 8,35%. Российский рынок выглядел более стабильно по сравнению с большинством ЕМ. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии и ЮАР... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $11 до $9,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ивана Кима. Между тем рекомендация... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:34
"Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) - вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем, отмечают эксперты Росбанка. - Не менее насущный вопрос - когда достигнутые... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:24
Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:12
"На валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:01
Для рынка акций во вторник главным ориентитом остается динамика цен на нефть, а она, по мнению аналитиков, не располагает к оптимизму. Однако в целом нейтральный внешний фон может позволить индексу МосБиржи закрепиться в районе 2400 пунктов. читать дальше
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