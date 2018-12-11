Рубль останется в районе отметок 66-67 в паре с долларом США - "Нордеа Банк"

"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging markets и G10 ослабли в паре с долларом США. Кроме того, давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен почти на 3%. Тем не менее, пара EURRUB накануне не показала выраженной динамики: сохранить позиции рублю по отношению к евро позволили новости об отмене голосования британского парламента по Brexit и общие негативные ожидания относительно перспектив европейской экономики. Сегодня рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах. Отсутствие новостей по санкционной тематике и стабилизация нефтяных цен позволяют рублю оставаться в районе отметок 66-67 в паре с долларом США", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".