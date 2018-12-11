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11 декабря 2018 года 11:32

Рынок акций РФ утром продолжает снижение вслед за нефтью Brent, ушедшей ниже $60

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2382,64 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1128,05 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 66,54 руб./$1 (-0,11 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5% и -1,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил во вторник о продлении программы обратного выкупа акций до 4 марта (ранее сообщалось, что buyback будет действовать до 28 декабря), при этом сохранив ее условия без изменений. По данным на 5 декабря, с момента старта buyback 5 сентября выкуплено 4,1% акций более чем на 16 млрд рублей (исходя из средневзвешенных цен). Общий объем программы выкупа для поощрения топ-менеджмента и покупки фармдистрибьютора "СИА Групп" ограничен суммой 22,2 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с начала buyback, стартовавшей 3 сентября, купил уже 1,18% своих акций. Объем программы выкупа составляет 5,2% ставного капитала на общую сумму $3 млрд, официально программа завершается 30 декабря 2022 года, но в конце ноября "ЛУКОЙЛ" сообщил, что решил ускорить buyback и может закончить программу в 2019 году.

Подросли утром бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Индексы в США накануне завершили торги слабым ростом, несмотря падение в ходе сессии более чем на 1%. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг конфликта между США и Китаем во внешней торговле. На минувших выходных торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Штаты будут придерживаться условий объявленного ранее "торгового перемирия" сроком на 90 дней, однако вполне могут ввести пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к соглашению. Вместе с тем власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде.

Кроме того, участники рынка ждут предстоящего 18-19 декабря заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Мало кто сомневается, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, а главным событием станет обнародование новых прогнозов руководства относительно повышения ставки в 2019 году.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,3%, Китай подрос на 0,4%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,9%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели телефонные переговоры. По данным The Wall Street Journal, они обсуждали закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции и структурные изменения в экономической политике КНР.

Нефть утром во вторник опустилась ниже $60 за баррель Brent, уровень цен на $1,7 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. На рынке сохраняются сомнения в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи, игроки ждут данных о запасах в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,64 за баррель (-0,6% и -2,8% в понедельник), январская цена WTI - $50,77 за баррель (-0,5% и -3,1% накануне).

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года. Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

По оценке руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, рынок акций с утра попал под давление упавшей накануне вечером нефти на опасениях увеличения производства сырья со стороны американских сланцевых компаний. На этом фоне вновь слабее рынка выглядят бумаги нефтяных компаний. Вечером главным событием станет выход данных Американского института нефти по запасам сырья в США.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, в Азии торги прошли под знаком осторожного оптимизма, обусловленного сообщениями о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Но отсутствие конкретики и масштаб разногласий, которые сторонам еще предстоит преодолеть, сдерживают проявление интереса к риску. Масла в огонь подливает ситуация в Европе: итальянские власти продолжают дебаты по поводу целевого уровня дефицита бюджета, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по проекту соглашения о Brexit, во Франции президент страны Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение на фоне продолжающихся протестов "желтых жилетов". Таким образом, надежд на заметное улучшение настроений в ходе европейских торгов по-прежнему нет.

Нефть Brent после просадки ниже уровня $60 пока никак не может привлечь покупателей и перейти к восстановлению. Доллар на "Мосбирже" продолжает консолидироваться в диапазоне 66-67 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, индексы в США прекратили снижение, поскольку американские инвесторы решили, что экономика США столь "сильна", что может пережить торговую войну. Как минимум, об этом говорят такие банки, как JPMorgan и Goldman Sachs. Плюс к этому американцы привыкли верить в ФРС, от которой большинство склонно ожидать дальнейшего ужесточения денежной политики, а это означает, что "American Economy is strong". Тем не менее, желание "рождественского ралли" может обмануть самых наивных.

В ночь на вторник появились новости о телефонных переговорах министра финансов США С.Мнучина, торгового представителя США Р.Лайтхэйзера и вице-премьера КНР Лю Хэ. Обсуждались вопросы китайских закупок сельскохозяйственной продукции и фундаментальных изменений в китайской экономике. На этом фоне индексы в Китае немного подросли.

Нефть вновь провалилась на опасениях, что замедление мировой экономики приведет к падению спроса. Во вторник котировки пытаются стабилизироваться на фоне подтверждения форс-мажора по поставкам сырья с ливийского месторождения Эль-Шарара, которое было захвачено местными вооруженными группировками. Потери в поставках могут составить до 385 тыс. б/с. Однако и этого для рынка мало, поскольку пока нет уверенности в том, как активно производители будут выполнять недавние решения по сокращению производства на 1,2 млн б/с.

На российском рынке из корпоративных событий дня можно выделить совет директоров "Распадской", на котором могут быть рекомендованы дивиденды впервые за несколько лет. Кроме того, отчитается "РусГидро" по МСФО за III квартал, отмечает А.Кочетков.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, на дневном графике американского индекса S&P500 (закрылся чуть ниже 2640 пунктов) нарисовался нисходящий канал от середины октября. Если его нижняя граница не будет пробита, то вероятен отскок в район 2780 пунктов, что подразумевает рост более чем на 5%. Такое движение американского рынка вполне может спровоцировать подъем индекса МосБиржи в район исторических максимумов.

Против российских акций пока играет нефть, которая подешевела вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне снижения интереса к рисковым активам. Но среднесрочно по нефти ожидается восходящая динамика с возможным тестированием район $65 за баррель Brent.

Учитывая наблюдавшуюся в последнее время силу российского рынка и быстрый выкуп просадок, индекс МосБиржи все же попытается отыграть рубеж 2400 пунктов. В расчете на отскок после падения можно попробовать купить акции Сбербанка в районе 190 руб., а также бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-11,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,6%).

Подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,994 млрд рублей (из них 1,776 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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