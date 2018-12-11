БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" бумаги Норникеля, добавил ADS Veon

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"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Как говорится в отчете, акции "Норникеля" исключены из дивидендной корзины после того, как дивдоходность бумаг компании на 12 месяцев опустилась ниже 11% в связи с сильной динамикой котировок. В то же время, как отмечает эксперт, дивидендные ожидания "БКС Глобал Маркетс" относительно Veon вкупе с недавней динамикой его котировок дают дивдоходность на 12 месяцев на уровне 12,2%, что делает Veon, по мнению В.Смольянинова, лучшим кандидатом на включение в дивидендную корзину.

"Как ожидается, в ближайшие 12 месяцев доходность корзины составит чуть меньше 13%, что несколько ниже рекордных 14%, зафиксированных в ноябре. Доходность уменьшилась на фоне некоторого снижения дивидендных ожиданий в сочетании с прохождением отсечек. Тем не менее доходность, на наш взгляд, остается очень высокой, при этом дивиденды от экспортеров можно считать хеджем от валютных колебаний", - следует из материалов инвестбанка.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).