ВТБ Капитал понизил оценку ADR МТС на 21%, оставив рейтинг "покупать"

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Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $11 до $9,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ивана Кима.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, снижение прогнозной стоимости в основном было вызвано включением в модель оценки МТС зарезервированных ею 55,8 млрд рублей для возможных выплат в рамках антикоррупционного расследования из-за бизнеса в Узбекистане, которое ведут американские власти с 2014 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $10,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,91 за штуку.