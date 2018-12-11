На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80% - Промсвязьбанк

"По итогам торгов в понедельник цены рублевых облигаций изменились мало. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,68% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 8,35%. Российский рынок выглядел более стабильно по сравнению с большинством ЕМ. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии и ЮАР выросла на 12-13 б.п., Индонезии – на 7 б.п. Инвесторы продавали облигации развивающихся стран, опасаясь усиления напряженности между США и КНР после того, как власти США арестовали финансового директора Huawei Technologies. Кроме того вчера стало известно, что китайский суд выдал предписание Apple Inc. о запрете продажи в стране ряда моделей iPhone в качестве обеспечительной меры по иску Qualcomm Inc, посчитав что американская компания нарушила патентные права. Сегодня Минфин объявит параметры аукционов по размещению ОФЗ. По сравнению с началом прошлой недели кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5-6 б.п. В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры мы ожидаем, что Минфин может сократить объем предложения ОФЗ до 20 млрд руб. Поддержать спрос на аукционах может реинвестирование средств от предстоящих на этой неделе выплат купонов по ОФЗ в размере 19,9 млрд руб. На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80%. Давление на рынок рублевых облигаций будет оказывать удорожание фондирования российских банков, и слабый спрос со стороны нерезидентов", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.