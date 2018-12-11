Мы не видим поводов для очередной попытки рубля взять тренд на укрепление - Росбанк

"Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) - вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем, отмечают эксперты Росбанка. - Не менее насущный вопрос - когда достигнутые договоренности начнут отражаться в выраженном снижении запасов. На этом фоне большинство валют развивающихся стран потеряли практически все преимущество, полученное в пятницу. Российский рубль просел на 0.4% стоимости, до USD/RUB 66.7. В моменте, мы не видим поводов для очередной попытки рубля взять тренд на укрепление, принимая во внимание шаткий внешний фон и высокую неопределенность перед заседанием Банка России в пятницу. Участники рынка ожидают решение о возобновлении покупок в рамках бюджетного правила с января 2019 года. И кажется, что основная интрига заключается в том, произойдет ли это в полном объеме операций Минфина (негативный сигнал для рубля) - или частично, например, по 50% в первые месяцы (умеренно негативный сигнал)".