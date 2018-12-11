Рубль подрастает к доллару и евро после небольшого снижения накануне

Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,44-66,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,45 руб./$1 (-19 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,52 руб./EUR1 (-15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 17,2 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,09 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в обеих валютных парах на старте торгов на фоне возобновления роста цен на нефть и некоторого усиления спроса на рисковые активы. Участники рынка не перестают надеяться на улучшение торговых отношений между США и Китаем после появления новой информации на тему мер и сроков урегулирования торговых разногласий.

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в телефонных беседах с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером наметил конкретные меры и график действий по урегулированию противоречий в двусторонней торговле, говорится в сообщении министерства торговли Китая.

"Стороны обменялись мнениями по графику и дорожной карте дальнейших консультаций по торговле во исполнение договоренностей глав двух государств", - говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте ведомства.

Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы сомневаются в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи и ждут данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подорожали на 0,12% - до $60,04 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,16% - до $51,08 за баррель. По итогам прошлой сессии цена сорта Brent уменьшилась на 2,76%, WTI - на 3,06%.

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года.

Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

Тем временем министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в стране в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на минувшей неделе на 3,5 млн баррелей.