При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают сокращать позиции в рисковых активах, в частности, в нефтяных фьючерсах. Локально котировки Brent будут находиться около равновесного уровня 60 долл./барр. Среднесрочно при условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр." - считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.