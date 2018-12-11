Утренние прогнозы: индекс МосБиржи нацелен на 2400

Для рынка акций во вторник главным ориентитом остается динамика цен на нефть, а она, по мнению аналитиков, не располагает к оптимизму. Однако в целом нейтральный внешний фон может позволить индексу МосБиржи закрепиться в районе 2400 пунктов.

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед началом торгов на российском рынке сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индекс МосБиржи откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия, но при этом имеет потенциал для дальнейшего снижения на фоне слабой динамики мировых рынков. Индексы США начали неделю резким снижением, но незначительный интерес инвесторов к покупкам вернулся после обсуждения КНР с Минфином США подробностей сотрудничества для разрешения торгового спора. В ходе телефонного звонка обсуждались сроки и последовательность действий Китая для выполнения условий Вашингтона. На наш взгляд, КНР без труда увеличит покупки американских товаров и выполнит прочие рекомендации, поэтому все будет зависеть от позиции Трампа. Народный Банк Китая был вынужден вновь ослабить юань, что вряд ли понравится администрации Белого Дома, но является наиболее простым способом поддержки экспорта и выполнения бюджетных обязательств. Перенос голосования по Brexit в Парламенте Великобритании ощутимо ударил не только по британскому фунту, но и по европейским индексам".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, сырьевые валюты также показывают низкую волатильность, а нефть торгуется в небольшом "плюсе". Поэтому можно предположить небольшой рост отечественных индексов в начале торгового дня, но поводов для более сильного повышения нет".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивный. После закрытия фондовой секции Мосбиржи американские рынки хорошо подросли, хотя фьючерсы на индексы США сейчас торгуются в легком минусе. В тоже время более чем на доллар стала дешевле нефть. Учитывая наблюдавшуюся в последнее время силу российского рынка и быстрый выкуп просадок, мы все-таки ожидает открытия рынка в небольшом плюсе и уход Индекс Мосбиржи выше 2400 пунктов. Дальнейший ход торгов будет определять внешним фоном. В расчете на отскок после вчерашнего падения можно попробовать купить Сбербанк, который не ушел ниже 190 руб, "Лукойл" и "Газпром"".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Для российского рынка акций определяющей может стать динамика цен на нефть, которые продолжают находиться около отметки в 60 долларов за баррель. Позитивным фактором для рынка, вероятно, станет и очередной перенос сроков операций с "Русалом" с 7 на 21 января 2019 г. Без значимых внутренних событий рынок будет двигаться вслед за мировыми площадками. Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет частично отыграть вчерашние потери и закрепиться в районе отметки в 2400 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС. С позиций технического анализа, снижение на фондовом рынке США приостановилось после выхода индекса S&P 500 к нижней границе широкой консолидационной формации. Тем временем давление продаж на азиатских фондовых площадках сократилось после выхода сообщений о телефонном разговоре вице-премьера КНР с секретарем Казначейства США с обсуждением графика предстоящих торговых переговоров. Между тем перенос сроков голосования в британском парламента по вопросу о Brexit (по всей вероятности, на январь) усиливает неопределенность для европейских инвесторов и может стать препятствием к формированию "рождественского ралли" на западных рынках акций".