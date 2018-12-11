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11 декабря 2018 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник, несмотря на то, что в ходе торгов их падение превышало 1%. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг конфликта между США и Китаем во внешней торговле. На минувших выходных торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Штаты будут придерживаться условий объявленного ранее "торгового перемирия" сроком на 90 дней, однако вполне могут ввести пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к соглашению. Вместе с тем власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде.

Кроме того, участники рынка все чаще обращают внимание на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 18-19 декабря. Мало кто сомневается, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, и главным событием станет обнародование новых прогнозов руководства относительно повышения ставки в 2019 году.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,17%, Shenzhen Composite - 0,45%, гонконгский Hang Seng стабилен. Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Снижение южнокорейского Kospi составляет менее 0,1%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

В свою очередь нефть относительно стабильна в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы сомневаются в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи и ждут данных о запасах в США. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,08% - до $59,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизились на 2,76% и составила на закрытие $59,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени всего на 0,02% - до $50,99 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на 3,06%, завершив торги на отметке $51 за баррель.

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года. Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,202 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,26 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 декабря снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (8-10 декабря) всего 0,005%, опустившись до 569,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (+1,2%), "ФПК-001Р-03" (+0,73%) и "Газпромбанк БО-15" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-06" (-1,48%), "Сбербанк-001-06R" (-0,52%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей в размере 10% годовых. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) 10 декабря. Техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет 11 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В обращении находятся два выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей.

Альфа-банк 11 декабря проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-03 объемом от 5 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 9-9,2% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 9,20-9,41% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Техническое размещение предварительно запланировано на 21 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.

ООО "Солид-Лизинг" планирует 17 декабря начать размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей. Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 13 декабря до 16:00 МСК 14 декабря. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 14 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 4,8% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 11-го купона облигаций серий БО-05 и БО-06 в размере 8,5% годовых. Облигации данных двух серий общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-12-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ РФ + 1%. По 10-летним выпускам выплачиваются полугодовые купоны. В декабре 2019 года по бондам предусмотрена оферта.

ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии П01-БО-01 на уровне 12,75% годовых. Компания завершила размещение дебютного выпуска объемом 3,5 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-4-го купонов по итогам маркетинга установлена в размере 13,25% годовых. Объявлена 2-летняя оферта с исполнением 21 декабря 2018 года. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Других выпусков компании в обращении нет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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