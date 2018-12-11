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11 декабря 2018 года 09:39

Нефть умеренно дорожает

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник, несмотря на то, что в ходе торгов их падение превышало 1%.

Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг конфликта между США и Китаем во внешней торговле. На минувших выходных торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Штаты будут придерживаться условий объявленного ранее "торгового перемирия" сроком на 90 дней, однако вполне могут ввести пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к соглашению.

Вместе с тем власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде.

"Очевидно, что трения в переговорах будут, и это важно для рынков, - говорит инвестиционный стратег Allianz Global Анн-Карин Петерсен. - Это противостояние двух сверхдержав, которое продолжится".

Кроме того, участники рынка все чаще обращают внимание на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 18-19 декабря. Мало кто сомневается, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, и главным событием станет обнародование новых прогнозов руководства относительно повышения ставки в 2019 году.

Рыночная стоимость Apple Inc. увеличилась на 0,7%, несмотря на то, что производитель микрочипов Qualcomm добился запрета на продажу ряда старых моделей iPhone в Китае в связи с нарушением патентов.

Бумаги Qualcomm подскочили в цене на 2,2%.

Акции Tesla подорожали на 2% после появления основателя компании Илона Маска в программе "60 minutes". Он рассказал про проблемы, с которыми столкнулась компания (включая потерю до $100 млн в неделю), про свои переработки и конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Цена бумаг нефтегазовой компании ConocoPhillips опустилась на 1,1% после того, как компания объявила о планах потратить $6,1 млрд в 2019 году на капзатраты и направить $3 млрд на выкуп собственных акций.

Стоимость бумаг фармкомпании Axovant рухнула на 27,5% на новости о неудачных испытаниях лекарства от нарушений сна.

Капитализация химкомпании Linde Plc увеличилась на 2,7%. Компания объявила о выкупе акций на $1 млрд.

Котировки акций Facebook подскочили на 3,2% на запуске программы выкупа акций на $9 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 декабря повысился на 34,31 пункта (0,14%) и составил 24423,26 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,64 пункта (0,18%) - до 2637,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 51,27 пункта (0,74%) и составил 7020,52 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,25%, более широкий Topix - на 0,88%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,17%, Shenzhen Composite - 0,45%, гонконгский Hang Seng стабилен.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Снижение южнокорейского Kospi составляет менее 0,1%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

Как сообщалось, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели телефонные переговоры.

По данным The Wall Street Journal, они обсуждали закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции и структурные изменения в экономической политике КНР.

Тем временем экономисты отмечают, что помимо торговых вопросов, в китайской экономике складывается в целом неблагоприятная ситуация.

"Мы полагаем, что рынок слишком много надежд возлагает на скорость, масштаб и эффективность стимулирующих мер Пекина, и он может оказаться не готов к значительному замедлению темпов роста", - считают аналитики Nomura.

Для индийского рынка акций негативным фактором стала неожиданная новость об отставке председателя ЦБ страны Урджита Патела по причинам личного характера.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил в ходе торгов 0,9% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 1,2%.

Акции японских автопроизводителей Toyota и Nissan дешевеют на 1% и 2,8% соответственно, оператора связи Softbank - на 5,7%. Вместе с тем цена бумаг Sony Corp. увеличивается на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix снизилась на 0,8%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опускаются на 0,3% и 3,8% соответственно после падения цен на нефть накануне.

Однако для авиакомпании Singapore Air снижение стоимости топлива стало позитивным фактором, и ее акции дорожают на 0,3%.

Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы сомневаются в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи и ждут данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК подорожали на $0,14 (0,23%) - до $60,11 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизились на $1,7 (2,76%) и составляла на закрытие $59,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,13 (0,25%) - до $51,13 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $1,61 (3,06%), завершив торги на отметке $51 за баррель.

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года.

Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

"Нефть подскочит до $70-75 за баррель, и нефтедобыча в Штатах начнет резко увеличиваться, как и экспорт топлива из США, и странам, участвующим в соглашении, придется вновь встретиться и рассмотреть вопрос ограничения производства", - заявил глава отдела исследований сырьевого рынка в Citigroup Эд Морзе.

Тем временем министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в стране в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на минувшей неделе на 3,5 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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