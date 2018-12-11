Индекс МосБиржи может снижаться на фоне слабой динамики мировых рынков - ИФК "Солид"

"Перед началом торгов на российском рынке сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индекс МосБиржи откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия, но при этом имеет потенциал для дальнейшего снижения на фоне слабой динамики мировых рынков. Индексы США начали неделю резким снижением, но незначительный интерес инвесторов к покупкам вернулся после обсуждения КНР с Минфином США подробностей сотрудничества для разрешения торгового спора. В ходе телефонного звонка обсуждались сроки и последовательность действий Китая для выполнения условий Вашингтона. На наш взгляд, КНР без труда увеличит покупки американских товаров и выполнит прочие рекомендации, поэтому все будет зависеть от позиции Трампа. Народный Банк Китая был вынужден вновь ослабить юань, что вряд ли понравится администрации Белого Дома, но является наиболее простым способом поддержки экспорта и выполнения бюджетных обязательств. Перенос голосования по Brexit в Парламенте Великобритании ощутимо ударил не только по британскому фунту, но и по европейским индексам", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.