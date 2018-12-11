Сегодня индекс МосБиржи сможет частично отыграть потери - Промсвязьбанк

"Для российского рынка акций определяющей может стать динамика цен на нефть, которые продолжают находиться около отметки в 60 долларов за баррель. Позитивным фактором для рынка, вероятно, станет и очередной перенос сроков операций с "Русалом" с 7 на 21 января 2019 г. Без значимых внутренних событий рынок будет двигаться вслед за мировыми площадками. Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет частично отыграть вчерашние потери и закрепиться в районе отметки в 2400 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.

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