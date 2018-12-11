Фунт рискует "застрять на дне" из-за Brexit - FxPro

"Британская валюта в понедельник падала до 20-месячного минимума в паре к доллару после того, как Тереза Мэй объявила о переносе важного голосования за принятие плана Brexit. Сейчас фунт отошел от достигнутых накануне экстремумов и торгуется вблизи 1,2590. В то же время британская валюта остается уязвимой перед политическим противостоянием премьер-министра и Парламента, которое набирает обороты. Призывы к Терезе Мэй "дать дорогу" другим лидерам слышны все сильнее. Сама же Мэй намерена вернуться к переговорам с ЕС, чтобы обсудить ряд волнующих Британию вопросов, главным из которых является положение границы Ирландии. Политическая неопределенность негативно воспринимается рынками, сохраняя давление на фунт. В четверг состоится саммит ЕС по этому вопросу, однако политики Евросоюза уже заявили, что данный план является окончательным и не будет значительно пересматриваться. Банк Англии в предшествующие недели предупреждал, что по мере снижения неопределенности вокруг Brexit на повестку дня возвращается вопрос повышения ставок. Теперь же шансы на реализацию данной меры в ближайшие месяцы падают, что заставляет переоценивать перспективы британской валюты. Кроме того, неопределенность крайне негативно влияет на деловые настроения. Рынки вновь закладывают в котировки шансы на то, что Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 без сделки с Евросоюзом и без переходного периода, что рискует обернуться непредсказуемыми последствиям для бизнеса и экономики. Опасаясь этого, рынки рискуют попасть в высокую турбулентность. Мы уже увидели, как в результате бурной реакции рынка в понедельник, пара GBP/USD провалилась под важный уровень 1,2700. С августа на подходе к этой отметке усиливались покупки фунта, но вчерашнее падение ниже него может открыть новую главу, отправив фунт в область 1,20-1,27 на ближайшие месяцы. В этом районе пара торговалась в период сильной обеспокоенности за судьбу Британии с октября 2016 по апрель 2017", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.