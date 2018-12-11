Утром возможна консолидация немногим ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС. С позиций технического анализа, снижение на фондовом рынке США приостановилось после выхода индекса S&P 500 к нижней границе широкой консолидационной формации. Тем временем давление продаж на азиатских фондовых площадках сократилось после выхода сообщений о телефонном разговоре вице-премьера КНР с секретарем Казначейства США с обсуждением графика предстоящих торговых переговоров. Между тем перенос сроков голосования в британском парламента по вопросу о Brexit (по всей вероятности, на январь) усиливает неопределенность для европейских инвесторов и может стать препятствием к формированию "рождественского ралли" на западных рынках акций. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 66,5 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.