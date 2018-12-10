Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вверх к евро после новости о переносе голосования по Brexit

Москва. 10 декабря. Доллар США немного ускорил рост, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 66,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,72 руб./EUR1, опустившись на 2 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,45 копейки - до 70,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль развернулся вверх к евро, но ускорил падение к доллару на вечерних торгах следом за возобновлением снижения пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Инвесторы усилили продажи единой валюты после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила запланированное на 11 декабря голосование в Палате общин по Brexit.

"Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Т.Мэй, выступая в понедельник в парламенте. Она не назвала предполагаемую новую дату голосования, но сообщила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии - существует обширная и глубокая обеспокоенность". "В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - добавила Т.Мэй.

При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.

В целом участники рынка снижают торговую активность в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и ЦБ РФ. Европейский регулятор планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2019 году снова предложит банкам долгосрочные целевые кредиты (TLTRO), при этом он не будет торопиться с повышением процентных ставок в условиях неустойчивого роста экономики еврозоны, прогнозируют экономисты, опрошенные агентством Bloomberg. По оценкам почти 75% респондентов, ЕЦБ анонсирует стимулирующие кредиты к марту, а выдавать их начнет в июне.

Существующие четырехлетние кредиты TLTRO истекают не ранее июня 2020 года, но банкам потребуется фондирование с середины следующего года, чтобы соблюдать требования к капиталу, и большинство экономистов прогнозируют до трех подобных операций.

Совет управляющих ЕЦБ может пролить свет на свои планы после заседания 13 декабря. Кроме того, в тот же день ЕЦБ опубликует обновленные прогнозы по ВВП и инфляции. Темпы экономического роста еврозоны ощутимо замедлились в третьем квартале, и мало что обещает их ускорение в конце года.

На следующей неделе (18-19 декабря) последнее заседание в этом году проведет ФРС США, причем инвесторы теперь уже ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором. Ослабевают даже ожидания, что ставка будет поднята в декабре.

Так, по данным биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад; по данным агентства Bloomberg, шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.

Тенденция к снижению цен на нефть сохраняется в понедельник вечером, однако темпы падения несколько замедлились. Рынок консолидируется после пятничного скачка, вызванного решением государств ОПЕК+ сократить добычу, пишет Dow Jones.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК снизилась на 1,1% - до $60,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,82% - до $51,65 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

Среди факторов, ограничивающих подъем цен на нефть, - ослабление глобального экономического роста, сдерживающее спрос на сырье, а также продолжающаяся торговая война между США и Китаем.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, рубль начал торги понедельника с умеренного укрепления, однако около полудня котировки нефти развернулись вниз, и национальная валюта также начала слабеть. По его словам, на рубль оказывают влияние противоречивые мнения на рынке о том, как поступит ЦБ РФ с ключевой ставкой на заседании в конце текущей недели.

"Умеренного негатива рублю добавляет растущий в течение всего дня индекс доллара на мировом валютном рынке. Кроме того, негативно на котировки рубля влияет отсутствие новостей по поводу диалога США и Китая по торговым спорам и вышедшая слабая макроэкономическая статистика по США и Китаю. Поддержкой для рубля выступают достигнутые на прошлой неделе договоренности ОПЕК+, однако влияние этого фактора уже практически полностью заложено в котировках и будет ослабевать далее по мере приближения даты заседания ЦБ РФ", - отмечает Е.Воробьев.

"На фоне новой волны снижения цен на нефть рубль смотрится неплохо. Доллар США к вечеру лишь слегка повышается, так как инвесторы явно решили "идти" сегодня за слабым на мировой арене баксом, а не за нефтяными эмоциями. Краткосрочно для пары "доллар/рубль" все также актуален коридор 66,3-66,75 руб./$1. Здесь все без изменений, определенные движения начнутся, если мировые центробанки сообщат на этой неделе инвесторам что-то принципиально новое. "Евро-рубль" остается в пределах 75,7-76,45 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 декабря на 68,11 копейки, до 66,2416 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,02 копейки, до 75,7075 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 46,34 копейки по отношению к пятнице и составил 66,3123 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 21,09 копейки и составил 66,3595 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 846,338 млн, из которых $873,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 973,115 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 36,55 копейки, до 75,6699 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 15,68 копейки и составил 75,721 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR791,953 млн, из которых EUR351,483 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR440,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов изменились разнонаправленно в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 8,53% годовых.