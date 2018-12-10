Котировки "длинных" евробондов РФ в понедельник слегка снижаются, остальные бумаги стабильны в цене

Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка снижаются в рамках коррекции после заметного роста в конце прошлой недели, при этом остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной тенденции. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов на "длинном" конце кривой доходности и некоторому сужению спредов на более "коротких" участках

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Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 7 декабря и составила 108,56% от номинала, что соответствует доходности 4,645% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов - до 97,99% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 2,72% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 4 пункта и составил 192,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 6 базисных пунктов - до 104,8% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 101,66% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 5,50% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 7 декабря на 8 базисных пунктов - 98,37% от номинала, что соответствует доходности 5,015% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 101,73% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 21 базисный пункт - до 92,77% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,77% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 4 базисных пункта, до 94,61% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,035% годовых).

"Серьезных факторов, которые могли бы заметно повлиять на котировки суверенных евробондов РФ, сегодня не было. Итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ОПЕК и достигнутые договоренности уже заложены в котировки. Так, евробонды России с погашением в 2047 году за четверг и пятницу выросли в цене более чем на 1 процентный пункт - с 92% до 93,1% от номинала. Сегодня этот выпуск суверенных бумаг скорректировался вниз до 92,75% от номинала. Пятилетние CDS на Россию сегодня практически не изменились и торгуются в районе 155 пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

"На первый план выходят макроэкономические факторы, такие как продолжающееся снижение котировок нефти, рост доходности 10-летних US Treasuries до 2,85% годовых. Также негативно на настроение инвесторов влияет отсутствие новостей по поводу диалога США и Китая по торговым спорам и вышедшая слабая макроэкономическая статистика в США и Китае", - отметил Е.Воробьев.