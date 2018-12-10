Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за миром, индекс МосБиржи упал ниже 2400п

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за упавшими мировыми площадками и нефтью из-за опасений замедления роста мировой экономики и отсутствия прогресса в торговых спорах между США и Китаем; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2396,84 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1136,5 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 66,45 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) ()-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "Мосбиржи" (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%); скорректировались с исторических максимумов бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,8%, до 5173,5 руб., максимум дня и новый пик - 5342 руб.).

АК "АЛРОСА" в ноябре увеличила на 13% продажи алмазов и бриллиантов - до $274 млн, однако в годовом выражении показатель сократился на 18%.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%).

В понедельник снизилась фондовая Азия (Япония просела на 2,1%, Китай - на 0,8%), давление на которую оказала слабая статистика; снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1,1%), продолжился пятничный откат в США (индекс S&P 500 упал на 1,5%).

Оценка сокращения экономики Японии в третьем квартале была пересмотрена в сторону ухудшения - до 0,6% при прогнозах снижения на 0,5% с ранее озвученной оценки в 0,3%.

Темпы роста китайского импорта и экспорта резко замедлились в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем и были заметно слабее прогнозов рынка на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. В долларовом выражении экспорт из Китая поднялся на 5,4% в прошлом месяце после скачка на 15,5% в октябре, а рост импорта замедлился с 20,8% до 3%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,4%, импорта - на 14%.

Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг конфликта между США и Китаем во внешней торговле. Так, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Штаты будут придерживаться условий объявленного ранее "торгового перемирия" сроком на 90 дней, однако вполне могут ввести пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к соглашению.

Вместе с тем власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде.

Нефть в понедельник также возобновила снижение: стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,3 за баррель (-0,6% и +2,7% в пятницу), январская цена WTI - $51,95 за баррель (-1,3% и +2,2% в пятницу).

В пятницу рост Brent превышал 5% после новых договоренностей ведущих производителей: страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

По итогам прошлой недели цены выросли впервые более чем за два месяца, подъем Brent составил 3,7%, WTI - 3,3%.

По словам аналитиков ИК "Велес Капитал", позитив пятничных торгов сошел на нет, российский рынок вместе с миром ощутимо просел. Тем не менее, нефть марки Brent пока держится выше $60 за баррель благодаря решению о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, хотя инвесторы по-прежнему опасаются, что эффект сокращения будет нивелирован быстрым ростом добычи углеводородов в США. В Великобритании во вторник должно было состояться голосование по условиям выхода страны из Евросоюза, однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о переносе голосования. Таким образом, в континентальной Европе усиливаются политические и экономические риски, также продолжает снижаться рынок акций США - при таких настроениях есть вероятность, что сезонного периода роста в преддверии Рождества на рынке в этом году не будет, полагают эксперты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, согласно технической картине индекса МосБиржи, сопротивлением выступает отметка 2450 пунктов, которую рынок протестировал на прошлой неделе, но не нашел в себе сил для дальнейшего роста. На российские акции теперь давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США. Основной поддержкой для индекса МосБиржи продолжает выступать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2320 пунктов.

Уравновешивающим фактором для негативной динамики рынка энергоносителей может стать начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, в преддверии которого они продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в конце месяца пойдут на выплату налогов. В связи с этим в ближайшие недели предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным, что может поддержать рубль. Уровни 65 руб./$1 и 67 руб./$1 выступают ближайшими поддержкой и сопротивлением, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть вновь свалилась в "минус", а на площадках Европы беспокоятся как о развитии торговой войны США и Китая, так и о судьбе вопроса условий выхода Великобритании из Евросоюза. Из позитива дня можно выделить рост бумаг ММК на фоне присвоения рейтинга "BBB-" агентством S&P Global Ratings со "стабильным" прогнозом. Бумаги "АЛРОСА" подешевели после сообщения о падении реализации алмазов и бриллиантов на 18% в ноябре. Под давлением находились бумаги Сбербанка и "Газпрома" (MOEX: GAZP), которые наиболее чувствительно реагируют на склонность инвесторов к бегству от риска. Смена менеджмента в "Ленте" привела к падению расписок компании на 6,5%. Очередная отсрочка санкций против "РусАла" (MOEX: RUALR) и En+ (MOEX: ENPL) позитива бумагам не придала, поскольку отсрочки - это лишь временное решение проблемы, а не кардинальное изменение позиции американского Минфина. То есть риски по бумагам сохраняются на прежнем уровне.

Перспективы замедления экономики КНР вкупе с очередными попытками обвинить Москву в различных неприятностях вроде выступлений "желтых жилетов" во Франции, загадочных смертях в Великобритании явно не способствуют оптимизму инвесторов. К тому же постепенно снижается уверенность в том, что ЦБ РФ повысит ставку на ближайшем заседании, отмечает эксперт.

Торговая война КНР и США продолжает собирать жертвы. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что переговоры между Пекином и Вашингтоном должны привести к результату до 1 марта или США продолжат повышать тарифы. Однако даже с текущими повышенными тарифами профицит Китая в торговле с США достиг рекордного уровня.

Нефть вновь оказалась под давлением, хотя в Morgan Stanley полагают, что сокращения добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн б/с будет достаточно, чтобы сбалансировать рынок в I полугодии 2019 года. Однако существуют риски того, что неприятности появятся со стороны спроса. Китай в ноябре импортировал рекордные объемы нефти - 10,43 млн б/с, однако прогнозы на 2019 год уже не столь оптимистичные. Если еще начнут замедляться экономики Японии и Европы, то спрос на нефть может оказаться достаточно слабым, считает А.Кочетков.

Эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова полагает, что объемов сокращения по сделке ОПЕК+ может оказаться недостаточно для долгосрочной поддержки нефтяного рынка. На это указывают более ранние сообщения Саудовской Аравии о перепроизводстве нефти в ежедневном объеме около 10 млн баррелей, что значительно превышает уровни ограничения добычи в рамках достигнутого соглашения.

После достижения сделки ОПЕК+ внимание рынка смещается в сторону другого нерешенного вопроса, а именно надоевшего всем Brexit. Надоевшего, поскольку с момента голосования прошло почти 2 года, а сделка так и не состоялась. Время у Великобритании стремительно истекает, и если к весне по-прежнему вопрос останется нерешенным, то в этом случае страну ждет так называемый "жесткий" выход из ЕС, который будет иметь катастрофические последствия для экономики страны и ее международного статуса.

Тем временем возможен вариант без сделки и без Brexit. В понедельник стало известно, что суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit в одностороннем порядке, то есть страна может "передумать" выходить из состава ЕС, и для этого ей не потребуется абсолютно никакого подтверждения или согласия оставшихся 27 членов объединения.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, нефть после решения ОПЕК+ в моменте поднималась выше $63 за баррель марки Brent, теперь рынок корректируется вниз, но в среднесрочной перспективе сокращение добычи позволит котировкам подняться к $65-70 за баррель. На российском рынке ближайшей поддержкой выступает уровень 2380 пунктов по индексу МосБиржи, а областью сопротивления - 2445-2455 пунктов, которая ограждает рынок от движения к новым историческим максимумам, считает А.Попова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-7,8%), ГДР "Ленты" (-6,5%), бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+13,7%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,3%), акции ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2%, до 2,755 руб.).

Акционеры "Юнипро" одобрили выплату 0,111 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2018 г.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,39 млрд рублей (из них 11,891 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,607 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).