На наши бумаги давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовала ситуация на внешних площадках, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent не смогла удержаться позиции и отступила в район 60,6 доллара. Ситуация на западных фондовых рынках также не располагала к покупкам в наших бумагах. В Европе за час до закрытия основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8% и 0,7% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.30 мск. снизился на 1,3%, опустившись в район 2400 пунктов. Аутсайдерами торгов выступали бумаги Ленты и МТС, упавшие 6,5% и 3,2% соответственно. Лучше рынка торговались Полюс и САФМАР, прибавившие более 3%. Если же смотреть на техническую картину, сложившуюся на графике индекса МосБиржи, то стоит отметить, что на прошлой неделе рынок протестировал отметку 2450 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Однако сил на пробой этого уровня не хватило. Сейчас же на наши бумаги давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США. Стоит отметить, что в текущий момент основной поддержкой для индекса МосБиржи продолжает выступать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2320 пунктов".