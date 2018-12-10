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Главная / Мнения аналитиков / На наши бумаги давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США - Промсвязьбанк
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10 декабря 2018 года 19:07
На наши бумаги давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США - Промсвязьбанк
"В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовала ситуация на внешних площадках, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent не смогла удержаться позиции и отступила в район 60,6 доллара. Ситуация на западных фондовых рынках также не располагала к покупкам в наших бумагах. В Европе за час до закрытия основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8% и 0,7% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.30 мск. снизился на 1,3%, опустившись в район 2400 пунктов. Аутсайдерами торгов выступали бумаги Ленты и МТС, упавшие 6,5% и 3,2% соответственно. Лучше рынка торговались Полюс и САФМАР, прибавившие более 3%. Если же смотреть на техническую картину, сложившуюся на графике индекса МосБиржи, то стоит отметить, что на прошлой неделе рынок протестировал отметку 2450 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Однако сил на пробой этого уровня не хватило. Сейчас же на наши бумаги давит достаточно сдержанная реакция рынка энергоносителей на решение ОПЕК+ снизить добычу, а также преобладание "медвежьих" настроений на рынках Европы и США. Стоит отметить, что в текущий момент основной поддержкой для индекса МосБиржи продолжает выступать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2320 пунктов".
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11 декабря 2018 года 12:53
В целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс USD/RUB умеренно растет сегодня утром на фоне снижения нефти, которая торгуется ниже $60/барр. При этом в целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 66-67 руб./$. Но... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:12
"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:42
"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:32
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:25
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:07
"Российская валюта в понедельник сдавала позиции в паре к доллару, - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Всему виной бегство инвесторов из европейских активов и давление на нефтяные котировки, которое разыгралось с новой силой. За прошедшие сутки USD/RUB прибавила 20... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:49
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:48
На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80% - Промсвязьбанк
"По итогам торгов в понедельник цены рублевых облигаций изменились мало. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,68% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 8,35%. Российский рынок выглядел более стабильно по сравнению с большинством ЕМ. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии и ЮАР... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $11 до $9,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ивана Кима. Между тем рекомендация... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:34
"Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) - вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем, отмечают эксперты Росбанка. - Не менее насущный вопрос - когда достигнутые... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:24
Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:12
"На валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
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