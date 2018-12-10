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Главная / Мнения аналитиков / Замедление роста в ЕС и Китае и ослабление потребительского спроса станут основными факторами ухудшения экономики РФ в 2019г - Уралсиб
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10 декабря 2018 года 18:59
Замедление роста в ЕС и Китае и ослабление потребительского спроса станут основными факторами ухудшения экономики РФ в 2019г - Уралсиб
Корпорация "Уралсиб" ожидает ощутимого снижения темпов роста ВВП РФ в 2019 году, несмотря на заметное улучшение экономической ситуации в начале четвертого квартала 2018 года, сообщается в обзоре корпорации. По мнению аналитиков, основными причинами ухудшения состояния российской экономики станет торможение роста в Евросоюзе и Китае, на которые приходится 58,5% российского экспорта, а также ослабление потребительского спроса. "Основным фактором торможения (темпов роста российской экономики - прим. ИФ) станет замедление роста в европейских странах и в Китае, на которые по итогам января-сентября 2018 года приходилось 46,1% и 12,4% российского экспорта соответственно. Другим существенным фактором будет являться ослабление потребительского спроса в результате снижения реальных доходов населения. В свою очередь, реальные доходы населения будут сокращаться из-за падения доходов от экспорта и значительного усиления инфляционного давления в результате принятых решений об увеличении НДС и индексации регулируемых тарифов с 1 января 2019 года. Не стоит сбрасывать со счетов и растянутые во времени последствия ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно нашим расчетам, повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.) в течение следующего года ведет к снижению темпов роста ВВП на 0,2 п.п. Поскольку мы ожидаем, что на одном из ближайших заседаний ЦБ поднимет ключевую ставку не меньше чем на 25 базисных пунктов (б.п.) и не вернется к смягчению политики как минимум в течение года, негативный эффект от повышения ставки может быть довольно заметным. Таким образом, мы ожидаем, что в результате действия совокупности перечисленных выше факторов темпы роста российской экономики в 2019 году упадут до 0,7%", - говорится в отчете. Прежний прогноз роста ВВП РФ на 2019 год от "Уралсиба" составлял 1,3%. В то же время аналитики обращают внимание на сохранение внешних рисков. "Наиболее заметными являются риски дальнейшего разрастания торговых войн, усугубления политических проблем в Европе и развития финансового кризиса в Китае. Несмотря на ослабление санкционной риторики в последнее время, риски введения серьезных ограничений в отношении российского суверенного долга и крупнейших финансовых институтов все еще сохраняются", - пишут они. Эксперты полагают, что в будущем году будет превалировать тенденция к снижению курса рубля вследствие усиления позиций доллара США (на фоне роста базовой ставки ФРС и торговой войны США с КНР) и возобновления Центробанком РФ покупок валюты (как считают аналитики, покупки могут быть возобновлены уже с 15 января 2019 года). "Согласно нашему прогнозу, в следующем году средний курс доллара США составит 70,8 руб./$1 по сравнению с 62,7 руб./$1 в 2018 году. Существенное ослабление российской валюты приведет к заметному сокращению импорта в 2019 году (до $229,5 млрд после $250,7 млрд в текущем году ) на фоне умеренного снижения экспорта. При этом мы полагаем, что профицит счета текущих операций сократится до $74,3 млрд (с $96,1 млрд в 2018 году) за счет ухудшения баланса услуг и баланса инвестиционных доходов", - говорится в материалах корпорации.
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