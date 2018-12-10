Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС

Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

"По данным МЭА (Международное энергетическое агентство - прим. ИФ), несмотря на рост спроса в 1,35 млн баррелей, в третьем квартале 2018 года на рынке нефти образовался избыток предложения в 0,85 млн баррелей в сутки в связи с ростом добычи на 1 млн баррелей в сутки в странах ОПЕК с начала года и на 2,2 млн баррелей - в США. Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем должно сбалансировать рынок и нормализовать запасы, однако без дальнейших корректировок может вызвать дефицит в третьем квартале 2019 года", - пишут эксперты.

Кроме того, по их мнению, сейчас глобальный рынок за счет роста спроса может абсорбировать еще 1,3-1,5 млн баррелей в сутки в 2019 году.

"За последние три десятилетия мировой спрос увеличивался в среднем на 1,3 млн баррелей в год, и мы видим высокую вероятность его дальнейшего роста на 1,1-1,4 млн баррелей в сутки, по крайней мере, в 2019 году в зависимости от состояния глобальной экономики и уровня цен на нефть. Следовательно, мы ожидаем, что в третьем квартале 2019 года спрос составит около 101 млн баррелей в сутки, тогда как единственными значимыми регионами роста предложения за пределами ОПЕК и России являются американские сланцевые бассейны", - следует из отчета.

Как полагают аналитики, для поддержания добычи сланцевой нефти у ключевых производителей в США цена WTI должна быть выше $60 за баррель. "Несмотря на падение цены WTI на 30%, объем добычи в США пока держался на максимумах, подпитывая негативные настроения в отношении цен. Тем не менее наш анализ показывает, что крупнейшим и наиболее рентабельным американским производителям необходима цена WTI выше $60 за баррель, чтобы обеспечить положительный свободный денежный поток (хеджируется только 50-70% текущего объема производства) и сохранить текущий уровень добычи, тогда как для новой добычи потребуются все более высокие капвложения в пересчете на баррель нефтяного эквивалента. Исторически разрыв между падением цен на нефть ниже $60 за баррель WTI и сокращением добычи в США составлял 3-6 месяцев. Таким образом, при стабильных ценах на нефть есть высокий риск сохранения американской добычи на текущем уровне или даже ее сокращения в 2019 году", - говорится в обзоре.