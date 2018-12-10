.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Динамика внешней торговли Китая ухудшается - Julius Baer
.
10 декабря 2018 года 17:40
Динамика внешней торговли Китая ухудшается - Julius Baer
Опубликованные в прошедшие выходные данные по внешней торговле Китая показали заметное ухудшение показателей. Годовые темпы прироста экспорта снизились с 15,6% в октябре до 5,4% в ноябре, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Причиной торможения стало сокращение внешнего спроса в развитых и развивающихся странах, что подтверждает завершение высокой фазы глобального делового цикла. Тем не менее, закупки китайских товаров Соединенными Штатами остаются высокими в преддверии повышения импортных пошлин: экспорт в США прибавил 10% (+13,2% в октябре). 1 марта 2019 года ставка тарифа на импорт из КНР может вырасти с 10% до 25%, если стороны не придут к новому соглашению. Таким образом, эксперт полагает, что высокая динамика внешней торговли между двумя странами может сохраниться в первые два месяца следующего года, тогда как экономика КНР будет оставаться подверженной рискам замедления роста в связи с падением общего экспорта. "Прирост импорта упал до скромных 3%, что стало отражением не только ухудшения показателей экспорта, но и внутреннего спроса, - подчеркивает Сьюзан Йохо. - Розничные продажи в Китае сбавляют обороты. Это сказывается и на инфляции цен производителей: прирост в ноябре составил 2,7% и, вероятно, продолжит падать. Потребительская инфляция держится на уровне 2,2% и будет оставаться на этом уровне на фоне торможения экономического роста в первой половине 2019 года. Ухудшение динамики китайского экспорта в ноябре подтверждает замедление мировой экономики и внешнего спроса, хотя поставки в США держатся на высоком уровне в ожидании роста импортных пошлин. Динамика импорта и цен производителей сигнализирует об ослаблении внутреннего спроса, которое может усилиться в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что китайские власти объявят о новых мерах поддержки экономики на ближайшей правительственной конференции по экономике, которые, однако, окажут эффект не раньше второй половины 2019 года. На этом фоне юань может подешеветь до уровня 7,1 за доллар США на горизонте трех месяцев".
.
11 декабря 2018 года 12:53
В целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс USD/RUB умеренно растет сегодня утром на фоне снижения нефти, которая торгуется ниже $60/барр. При этом в целом рубль сохраняет высокую в сравнении с другими валютами развивающихся стран стабильность. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 66-67 руб./$. Но... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:12
"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:42
"В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:32
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью Brent, откатившейся ниже $60 за баррель из-за опасений неспособности стран ОПЕК+ стабилизировать рынок сокращением добычи; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов. читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:25
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:07
"Российская валюта в понедельник сдавала позиции в паре к доллару, - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Всему виной бегство инвесторов из европейских активов и давление на нефтяные котировки, которое разыгралось с новой силой. За прошедшие сутки USD/RUB прибавила 20... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:49
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и добавив американские депозитарные акции (ADS) Veon, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:48
На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70–8,80% - Промсвязьбанк
"По итогам торгов в понедельник цены рублевых облигаций изменились мало. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,68% (+1 б.п.), 5-летних осталась на уровне 8,35%. Российский рынок выглядел более стабильно по сравнению с большинством ЕМ. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии и ЮАР... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $11 до $9,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ивана Кима. Между тем рекомендация... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:34
"Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) - вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем, отмечают эксперты Росбанка. - Не менее насущный вопрос - когда достигнутые... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:24
Москва. 11 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне. читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:12
"На валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.