Динамика внешней торговли Китая ухудшается - Julius Baer

Опубликованные в прошедшие выходные данные по внешней торговле Китая показали заметное ухудшение показателей. Годовые темпы прироста экспорта снизились с 15,6% в октябре до 5,4% в ноябре, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Причиной торможения стало сокращение внешнего спроса в развитых и развивающихся странах, что подтверждает завершение высокой фазы глобального делового цикла. Тем не менее, закупки китайских товаров Соединенными Штатами остаются высокими в преддверии повышения импортных пошлин: экспорт в США прибавил 10% (+13,2% в октябре). 1 марта 2019 года ставка тарифа на импорт из КНР может вырасти с 10% до 25%, если стороны не придут к новому соглашению. Таким образом, эксперт полагает, что высокая динамика внешней торговли между двумя странами может сохраниться в первые два месяца следующего года, тогда как экономика КНР будет оставаться подверженной рискам замедления роста в связи с падением общего экспорта.

"Прирост импорта упал до скромных 3%, что стало отражением не только ухудшения показателей экспорта, но и внутреннего спроса, - подчеркивает Сьюзан Йохо. - Розничные продажи в Китае сбавляют обороты. Это сказывается и на инфляции цен производителей: прирост в ноябре составил 2,7% и, вероятно, продолжит падать. Потребительская инфляция держится на уровне 2,2% и будет оставаться на этом уровне на фоне торможения экономического роста в первой половине 2019 года. Ухудшение динамики китайского экспорта в ноябре подтверждает замедление мировой экономики и внешнего спроса, хотя поставки в США держатся на высоком уровне в ожидании роста импортных пошлин. Динамика импорта и цен производителей сигнализирует об ослаблении внутреннего спроса, которое может усилиться в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что китайские власти объявят о новых мерах поддержки экономики на ближайшей правительственной конференции по экономике, которые, однако, окажут эффект не раньше второй половины 2019 года. На этом фоне юань может подешеветь до уровня 7,1 за доллар США на горизонте трех месяцев".