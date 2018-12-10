Торговые споры между Китаем и США и риски замедления экономики остаются главными факторами, оказывающими давление на настроения инвесторов - Julius Baer

"Фондовые индексы китайского рынка находятся под давлением, - отмечает аналитик отдела анализа фондовых рынков Julius Baer

Ирэн Чоу. - Рост, вызванный итогами переговоров США и Китая на саммите G20, быстро сошел на нет. Негативной динамике способствовал арест топ-менеджера копании Huawei. В итоге индексы Hang Seng и MSCI China упали по итогам прошедшей недели на 4,1% и 4,7% соответственно. Помимо фактора внешнеторговых споров, инвесторы отыгрывают риски ухудшения динамики экономики и слабую макроэкономическую статистику. Распродажа на американском рынке акций и сглаживание кривой доходности сигнализируют о вероятности начала рецессии в США. Рынкам не нравится неопределенность, и игроки, скорее всего, будут снижать активность в преддверии рождественских и новогодних каникул. Важным событием станет ежегодная правительственная конференция Central Economic Work Conference, которая обычно проводится в Китае в декабре. На ней могут быть обозначены приоритеты экономической политики Пекина на 2019 год. Инвесторы будут ждать новостей о новых мерах поддержки экономики в КНР, включая, например, сокращение нормы обязательных резервов или снижение налогов".