Отечественный рынок акций закроет понедельник в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на индексы США снижались на 0,3%, указывая на снижение рынка в начале дня. В фокусе внимания инвесторов будут как макроэкономические данные из различных регионов, так и местные истории. Некоторые демократы в Конгрессе продолжают настаивать на дальнейшем расследовании деятельности Д. Трампа, чтобы подвергнуть его процедуре импичмента. Отечественный рынок также закроет день в "минусе", реагируя на слабость нефти и перспективы замедления мировой экономики", - полагает ведщуий аналитик "Открытие Брокер " Андрей Кочетков.